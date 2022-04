Wilno. "Krwawy" staw pod ambasadą Rosji i napis: "Putin, Haga na ciebie czeka"

Staw znajdujący się przed ambasadą Rosji w Wilnie został zabarwiony na czerwono. "Krwawy staw podkreśla odpowiedzialność Rosji za popełnienie zbrodni wojennych na Ukraińcach, zaś przepłynięcie w wykonaniu litewskiej olimpijki Ruty Meilutyte symbolizuje nieustającą wolę walki" - wyjaśniają inicjatorki antywojennej akcji, Berta Tilmantaite, Neringa Rekasiute i Aurelija Urbonaviciute. Oprócz tego, na drodze do rosyjskiej placówki dyplomatycznej, namalowano widoczny z góry napis: "Putin, Haga na ciebie czeka" (ang. "Putin the Hague is waiting for you").

REKLAMA

Zobacz wideo Ślub w ruinach. Para wolontariuszy powiedziała sobie "tak" mimo trwającego ostrzału Charkowa

Wilno. Staw pod ambasadą Rosji wypełniony "krwią". Performerki chcą uwrażliwić ludzi na krzywdę Ukraińców

Organizatorki piszą, że celem performance'u "Przepłynąć" jest uwrażliwienie ludzi na tragedię Ukraińców i wezwanie ich do wzięcia "aktywnego udziału w ochronie życia, wolności i demokracji narodu ukraińskiego, który jest torturowany, gwałcony i zabijany przez Rosję". Podkreślają, że nie można dopuścić, by te okrucieństwa "stały się normą".

Orban o zbrodni w Buczy jak propagandysta Kremla. "Trzeba zbadać"

"W sytuacji, gdy kraje takie jak Niemcy nie podejmują działań i nie nakładają odpowiednio dotkliwych sankcji na agresora - bo wybierają pieniądze zamiast ludzi - trudno mieć nadzieję. Dlatego tak ważne jest, abyśmy sami nie byli bierni i rozpowszechniali wiarygodne informacje, działali jako wolontariusze, protestowali, przekazywali datki i naciskali na nasze rządy, by zaczęły działać" - apelują performerki.

Pomóż Ukrainie, przyłącz się do zbiórki. Pieniądze wpłacisz na stronie pcpm.org.pl/ukraina >>>

Zapewniają, że do zabarwienia stawu użyto farby przyjaznej środowisku, często wykorzystywanej przez biologów w badaniach naukowych.

Gen. Hodges: Tu nie chodzi już tylko o Ukrainę, to jest wojna o Europę

Wilno ma ulicę Bohaterów Ukrainy. Działa przy niej... Ambasada Rosji

Litwa, która po wybuchu wojny w Ukrainie, wydaliła z kraju ambasadora Rosji i odwołała swojego, niedawno zmieniła nazwę ulicy, przy której znajduje się placówka. Od 9 marca adres ambasady to Bohaterów Ukrainy 12. "Od tej pory każdy z pracowników rosyjskiej ambasady będzie musiał na swojej wizytówce oddać cześć ukraińskim bohaterom" - napisał na Facebooku burmistrz Wilna Remigijus Simasius.