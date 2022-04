Papież Franciszek ucałował flagę Ukrainy przywiezioną z Buczy. "Niech zakończy się ta wojna!"

Papież Franciszek podczas środowej audiencji ogólnej w Auli Pawła VI mówił, że "najnowsze informacje o wojnie na Ukrainie, zamiast przynosić ulgę i nadzieję, świadczą o nowych okrucieństwach, takich jak masakra w Buczy". - To coraz bardziej straszliwe okrucieństwa, dokonane także na cywilach, bezbronnych kobietach i dzieciach - podkreślał.

Papież Franciszek podziękował Polakom. "Okazaliście niezwykłą i przykładną życzliwość"

- To ofiary, których niewinna krew woła do nieba i błaga: Niech zakończy się ta wojna! Niech broń umilknie! Niech przestanie być siana śmierć i zniszczenie! - powiedział. To nie pierwszy apel głowy Kościoła o zaprzestanie agresji - wielokrotnie nawoływał do porzucenia broni. Nigdy wprost nie nazwał jednak Rosji agresorem.

Papież Franciszek w czasie audiencji w Rzymie rozwinął i ucałował ubrudzoną flagę Ukrainy, która - jak zaznaczył - została przywieziona z Buczy. - To flaga z wojny, z tego umęczonego miasta, Buczy - cytuje jego słowa Vatican News. Ojciec Święty zaprosił też do siebie ukraińskie matki z dziećmi, które ofiarowały mu obraz z napisem "Chcemy pokoju".

- Te dzieci musiały uciekać i przybyć do obcej ziemi: to jeden z owoców wojny. Nie zapominajmy o nich i nie zapominajmy o narodzie ukraińskim. Ciężko jest być wykorzenionym ze swej ziemi przez wojnę - mówił papież.

Duchowny zwrócił się również do Polaków. - Okazaliście niezwykłą i przykładną życzliwość dla naszych braci Ukraińców, dla których otworzyliście serca i drzwi waszych domów - powiedział Franciszek, dziękując za pomoc.

"Wszyscy jesteśmy winni!"

Zwierzchnik Kościoła katolickiego, mówiąc o wojnie w Ukrainie, za którą odpowiedzialna jest Rosja, używa takich określeń jak: "nieusprawiedliwiona agresja" czy "rzeź". "Trzeba płakać na grobach. Nie zależy nam już na młodych? Napawa mnie bólem, to co dziś się dzieje. Nie uczymy się. Niech Pan zmiłuje się nad nami, nad każdym z nas. Wszyscy jesteśmy winni!" - przekazał w poniedziałek 4 kwietnia papież Franciszek.

Masakra w Buczy

W odbitej z rąk agresora Buczy pod Kijowem wciąż na jaw wychodzą nowe fakty i dowody na bestialstwo rosyjskich żołnierzy. Ukraińskie ministerstwo obrony opublikowało w niedzielę (3 kwietnia) wstrząsające nagrania i zdjęcia, które pokazują olbrzymie zniszczenia i dziesiątki ciał na ulicach. Według informacji miejscowych władz, dziennikarzy oraz świadków, okupanci gwałcili i torturowali kobiety, a nawet dzieci, przeprowadzali masowe egzekucje. "Na ciałach widzimy rany postrzałowe. Wiele wskazuje na to, że ci ludzie, którzy tu mieszkali, zostali najpierw zabici, potem ich ciała tu przywleczono i usiłowano spalić" - mówił szef miejscowej policji Andrij Nebytow.

Ukraińska prokuratura twierdzi, że znaleziono już ponad 400 ciał cywilów, ale ta liczba stale rośnie. Wszczęła już śledztwo w tej sprawie, ale władze zaatakowanego kraju chcą powołania międzynarodowej komisji, która zbadałaby wszystkie przypadki ludobójstwa, którego dopuścili się Rosjanie.

