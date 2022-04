Więcej na temat wojny w Ukrainie znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

REKLAMA

Ukraińcy informują, że po odkryciu ciał pomordowanych cywilów w obwodzie kijowskim, Rosjanie uruchomili mobilne krematoria. "Zabójcy zacierają ślady. Rosyjskie mobilne krematoria zaczęły działać w Mariupolu. Po szerokim, międzynarodowym potępieniu ludobójstwa w Buczy, rosyjskie dowództwo nakazało niszczenie wszelkich dowodów zbrodni rosyjskiej armii w Mariupolu" - napisała w oświadczeniu na Telegramie Rada Miasta Mariupola.

Zobacz wideo Kacewicz: Rosjanie planują pokazowe procesy ludzi, których uważają za nazistów

Dramat Mariupola. "Rosjanie zamienili całe nasze miasto w obóz śmierci"

Doniesienia z odciętego od pomocy humanitarnej Mariupola są dramatyczne. Ukraińcy nie mieli nawet szansy chować zabitych ludzi, ponieważ cały czas trwał rosyjski ostrzał. To tam też Rosjanie zbombardowali m.in. teatr, w którym ukrywali się cywile. Zdaniem Michała Kacewicza, dziennikarza Belsat TV Mariupol ma dla sił rosyjskich znaczenie symboliczne. W Porannej Rozmowie Gazeta.pl w środę dziennikarz stwierdził, że żołnierze nie będą chcieli opuścić tego miasta. Liczba ofiar rosyjskiej agresji w Mariupolu podawana jest już w tysiącach.

Ukraina. Ciała leżą w całym Mariupolu. "Ludzie nie nadążają ich zbierać"



"Tydzień temu ostrożne szacunki wskazują na 5000 ofiar śmiertelnych. Ale biorąc pod uwagę wielkość miasta, katastrofalne zniszczenia, czas trwania blokady i zaciekły opór, dziesiątki tysięcy cywilów z Mariupola mogą paść ofiarą okupantów" - czytamy w oświadczeniu rady miasta.

Rosjanie próbowali przejąć władzę w mieście, powołując tam samorząd z kolaborantów.



"Naoczni świadkowie donoszą, że okupanci zwerbowali terrorystów z Donieckiej Republiki Ludowej do specjalnych brygad. Zbierają i palą ciała mieszkańców Mariupola zabitym w wyniku rosyjskiego najazdu. Praca tych grup jest bezpośrednio koordynowana przez samozwańczego burmistrza-współpracownika Konstantyna Iwaszczenkę. Przez wiele lat on i jego współpracownicy wielokrotnie próbowali przejąć władzę, ale w końcu udało mu się zostać tylko dyrektorem krematorium w Mariupolu" - podkreśliła rada Mariupola.

Mobilne krematoria mają służyć do zacierania śladów zbrodni

Pierwotnie Ukraińcy zakładali, że mobilne krematoria, które zabrali ze sobą Rosjanie na wojnę miały służyć do palenia poległych żołnierzy - żeby nie ujawniać informacji o stratach po stronie armii Putina. W poniedziałek Rządowe Centrum Przeciwdziałania Dezinformacji Ukrainy podało, że sprzęt do spopielania zwłok rosyjska armia chciała wykorzystać, do ukrywania śladów zbrodni dokonanych na ludności cywilnej.

Rosjanie zabrali na wojnę mobilne krematoria. "Nie ma ciała - nie ma problemu"

- Świat nie widział skali tragedii w Mariupolu od czasów nazistowskich obozów koncentracyjnych. Rosjanie zamienili całe nasze miasto w obóz śmierci. Niestety ta analogia zyskuje coraz większe potwierdzenie. To już nie jest Czeczenia ani Aleppo. To jest nowy Auschwitz i Majdanek. Świat powinien pomóc ukarać złoczyńców Putina - powiedział mer Mariupola Wadym Bojczenko.