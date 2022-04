Ukraińcy pokazują dowody, że Rosjanie okopali się w Czerwonym Lesie. "Samobójcza głupota"

Więcej na temat w wojny w Ukrainie znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

REKLAMA

Nagranie, które pokazali Ukraińcy, udowadnia, że rosyjskie wojsko okopało się w Czerwonym Lesie. Wcześniej, o możliwej obecności rosyjskich żołnierzy na skażonym terenie informowała agencja Reutera. Wówczas mówiono jednak o przemieszczaniu się przez niebezpieczny obszar - teraz okazuje się, że Rosjanie zatrzymali się tam na dłużej.

Zobacz wideo Wojna w Ukrainie. „Nawet wykształceni i znający języki Rosjanie wierzą w propagandę"

Rosjanie okopali się w Czerwonym Lesie. "Samobójcza głupota"

Nagranie pokazujące ślady po Rosjanach w Czerwonym Lesie opublikował specjalistyczny blog "The Dead District".

Możecie ocenić po tym nagraniu, jak głupi są Rosjanie. Oni naprawdę wykopali okopy w Czerwonym Lesie

- czytamy w opisie filmu z mediów społecznościowych.

Czarnobyl. Rosjanie opuścili teren elektrowni atomowej

Nagranie skomentował Maciej Kucharczyk.

Przejechać, to spoko. Kopać i siedzieć w tej glebie ileś dni? Samobójcza głupota

- napisał dziennikarz Gazeta.pl.

Rosjanie w okolicy Czarnobyla nie używali sprzętu antyradiacyjnego

Doniesienia na temat możliwego zagrożenia związanego z obecnością wojsk rosyjskich w Czarnobylu pojawiły się 29 marca. Pracownicy elektrowni, w której przebywali Rosjanie, mówili dziennikarzom agencji Reutera, że rosyjskie wojska, które przemieszczały się ciężkimi pojazdami wojskowymi przez najbardziej skażony teren w Ukrainie, doprowadziły do unoszenia się nad glebą niebezpiecznego radioaktywnego pyłu. Zdaniem pracowników elektrowni Rosjanie nie używali żadnego sprzętu antyradiacyjnego ani nie chronili ciała przed promieniowaniem.

Czarnobyl. Ukraińska flaga wróciła na maszt elektrowni atomowej

Ukraińcy widzieli, jak rosyjskie czołgi zmierzają do Czerwonego Lasu. To tam trafiło najwięcej pozostałości po wybuchu reaktora w 1986 roku. Ten teren uważany jest za miejsce o najwyższym poziomie skażenia readioaktywnego - nie mają do niego wstępu nawet pracownicy elektrowni.

Nie jest jednak jasne, jak wysoki panuje tam teraz poziom promieniowania. Choroba popromienna może wystąpić od umownej dawki 1 Sv przyjętej w określonym czasie (np. 24 godziny) na całe ciało.