Borodzianka została odbita z rąk rosyjskich kilka dni temu. Na zdjęciach opublikowanych we wtorek przez Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy widzimy zniszczone, opustoszałe miasto. Zdewastowane zostały domy, sklepy czy pomniki. Po ulicach poruszają nieliczni mieszkańcy, którzy przetrwali okupację miejscowości.

47

Facebook/Staff of the Armed Forces of Ukraine