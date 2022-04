Węgry. Ukraińska ambasador wezwana do MSZ. "Nadszedł czas, aby ukraińscy przywódcy zaprzestali znieważania Węgier"

Zobacz wideo Gowin: Orban nie jest sojusznikiem Polski ani żadnego demokratycznego państwa

"Nadszedł czas, aby ukraińscy przywódcy zaprzestali znieważania Węgier i uznali wolę narodu węgierskiego" - oświadczył minister Szijjarto. Dodał, że Węgry zajęły jednoznaczne stanowisko wobec wojny: potępiają agresję militarną, bronią suwerenności Ukrainy, przyjmują setki tysięcy uchodźców i dostarczają pomoc humanitarną na Ukrainę.

"Jednocześnie oczywiście bezpieczeństwo Węgier i Węgrów jest dla nas najważniejsze. To nie jest nasza wojna [...]. Nie jesteśmy skłonni ryzykować pokoju i bezpieczeństwa węgierskiego, dlatego nie przewozimy broni ani nie głosujemy nad sankcjami energetycznymi" - napisał polityk.

Orban o prezydencie Ukrainy jako "przeciwniku". Zełenski: Zadzwoniłem. Bał się

Przypomnijmy, Viktor Orban po wyborach parlamentarnych, kiedy ogłaszał zwycięstwo, stwierdził, że prezydent Ukrainy jest częścią "przytłaczającej siły", z którą walczył w wyborach Fidesz.

- Zapamiętamy to zwycięstwo do końca życia, ponieważ musieliśmy walczyć z wieloma przeciwnikami - podkreślił Viktor Orban w przemówieniu po wygranych wyborach, wymieniając w tym kontekście m.in. krajową i międzynarodową lewicę, "biurokratów z Brukseli" oraz prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. - Nigdy nie mieliśmy tak wielu przeciwników jednocześnie - mówił premier Węgier.

Na jego słowa odpowiedziało ukraińskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. "Premier Węgier nie ma powodu, by mówić, że na drodze do zwycięstwa w wyborach musiał walczyć z prezydentem Ukrainy. Po pierwsze, ani Ukraina, ani jej prezydent Wołodymyr Zełenski nie brali udziału w kampanii politycznej na Węgrzech. Po drugie, prezydent Ukrainy na co dzień zajęty jest o wiele ważniejszą sprawą - walką z rosyjską agresją. Premier powinien być wdzięczny prezydentowi Ukrainy za to, że realia wojny nie dotarły do granic Węgier z powodu bohaterstwa narodu ukraińskiego w odstraszaniu agresywnych działań prezydenta Putina" - czytamy w oświadczeniu.

Na słowa Viktora Orbana odpowiedział również prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. - Chciałem nawiązać z nim [Orbanem - red.] relację, zadzwoniłem do niego, zaprosiłem na spotkanie. Bał się, jestem tego pewien. Boi się wpływu Federacji Rosyjskiej na jego państwo. Ten wpływ istnieje, czy mu się to podoba, czy nie - powiedział prezydent Ukrainy w rozmowie z Interfax-Ukraina.