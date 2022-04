Ukraina. Większość uchodźców chce wrócić do kraju. Ponad połowa otrzymała pomoc [SONDAŻ]

Badanie zostało przeprowadzone na przejściach granicznych w obwodzie zakarpackim (jeden z 24 obwodów w Ukrainie leżący na zachodzi kraju) od 15 marca do 1 kwietnia. W sondażu wzięło udział 101 osób, większość z nich to kobiety - 83 proc., pozostałe 17 proc. to mężczyźni.

Osoby w wieku 30-39 lat stanowiły najliczniejszą grupę badanych, w wieku 40-49 lat jest 26 proc. badanych, 16-29 lat stanowi 19 proc. respondentów, 8 proc. w wieku 50-59 lat, natomiast w wieku powyżej 60 lat było 11 proc. Jak wynika z badania przeprowadzonego przez Centrum Razumkowa, 76 proc. osób ma wykształcenie wyższe lub niepełne. Największa część z nich to specjaliści (26 proc.), przedsiębiorcy (20 proc.) oraz robotnicy (17 proc.).



Większość Ukraińców rozmawia z rodziną po rosyjsku

Mieszkańcy wschodniej i południowej części Ukrainy stanowili ponad połowę wszystkich badanych osób (51,5 proc.). Z okolic Charkowa pochodziło 19 proc., natomiast 45 proc. respondentów przybyło z centralnej części kraju - 31 proc. to mieszkańcy Kijowa i obwodu kijowskiego. 4 proc. badanych przyjechało z zachodnich regionów.

Jak się okazało, 63 proc. uchodźców rozmawia z rodziną w języku rosyjskim, 31 proc. w języku ukraińskim, natomiast 3 proc. w innym języku. Mimo to 65 proc. respondentów uważa, że ojczystym językiem jest dla nich ukraiński, 22 proc. uważa za ojczysty język rosyjski, a 4 proc. za podstawowy język uważa inny.

Z dziećmi wyjechało za granicę 63 proc. respondentów, 21 proc. wyruszyło w drogę wraz z rodzicami, 17 proc. z żoną lub mężem, 14 proc. z pozostałymi krewnymi, 13 proc. Ukraińców samodzielnie przekroczyło granicę, 7 proc. wyjechało z przyjaciółmi, natomiast 4 proc. z wnukami. 55 proc. osób podkreśliło, że opuścili teren zamieszkania, gdy w ich wsi toczyły się walki.

Wojna w Ukrainie. Ilu uchodźców otrzymało pomoc?

Pomoc od początku trwania wojny uzyskało 53,5 proc. respondentów. W dużej mierze była to pomoc niesiona przez wolontariuszy i organizacje pozarządowe. 45 proc. otrzymało pomoc od cywilów, których wcześniej nie znali, 41 proc. od krewnych lub znajomych, 27 proc. od organów rządowych, natomiast 9 proc. od organizacji wyznaniowych. 2 proc. respondentów otrzymało pomoc od fundacji zagranicznych, ambasad czy instytucji i konsulatów innych krajów. Pozostałe 21 proc. badanych stwierdziło, że nie otrzymało żadnej pomocy.

Działania władz państwowych Ukrainy pozytywnie ocenia 78 proc. respondentów. 20 proc. nie potrafiło udzielić odpowiedzi, a 2 proc. oceniło działania ukraińskiego rządu negatywnie.

Pomoc społeczności międzynarodowej 35 proc. Ukraińców uważa za wystarczającą, natomiast 43 proc. sądzi, że nie jest ona wystarczająca. 23 proc. nie udzieliło odpowiedzi.

Większość ankietowanych (aż 89,1 proc.) uważa, że Ukraina wygra wojnę, 9,9 proc. nie umie zająć stanowiska, 1 proc. jest odmiennego zdania.

Powrót do kraju planuje 79,2 proc. badanych, 10,9 proc. nie umie podjąć jeszcze decyzji, pozostałe 9,9 proc. nie planuje powrotu.

Ankiety zostały przeprowadzone przez służbę socjologiczną Centrum Razumkowa na przejściach granicznych Ukrainy w obwodzie zakarpackim od 15 marca do 1 kwietnia 2022 r. na grupie 101 uchodźców, którzy przekroczyli granicę państwową pieszo lub drogą.

