Nieoficjalnie: córki Putina mogą zostać objęte unijnymi sankcjami

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen ogłosiła we wtorek propozycje kolejnych sankcji wobec Rosji w związku z atakiem na Ukrainę. Ostateczną decyzję co do sankcji podejmą państwa członkowskie, a wymagana jest jednomyślność. W środę piątym pakietem sankcyjnym zajmą się ambasadorowie unijnych krajów.

Ursula von der Leyen przekazała, że w propozycjach znalazły się m.in. embargo na import węgla z Rosji na kwotę 4 mld euro rocznie, zakaz transakcji z czterema rosyjskimi bankami, zakaz wstępu do europejskich portów dla rosyjskich statków.

Sankcjami miałyby zostać objęte również kolejne osoby powiązane z rosyjskim reżimem. Według Bloomberga Unia Europejska chce objąć sankcjami dwie córki prezydenta Rosji Władimira Putina.

Z oficjalnych informacji udostępnianych przez Kreml wynika, że Putin ma ze swoją byłą żoną Ludmiłą dwie córki - 37-letnią Mariję i 36-letnią Jekaterinę. Bloomberg zaznacza, że nie jest jednak pewne, czy Putin ma więcej dzieci i czy to właśnie Marija i Jekaterina znajdują się na unijnym "celowniku".

Rosyjscy dyplomaci opuszczają unijne państwa

Państwa Unii Europejskiej wydaliły już ponad 200 rosyjskich dyplomatów, głównie za działalność szpiegowską i uderzającą w bezpieczeństwo państw, w których wykonywali swoją misję. Rosjanie uznani za persona non grata dostali określony czas na powrót do swojego kraju.

Grupę akredytowanych przy swoich instytucjach dyplomatów rosyjskich wydaliła również Unia Europejska. Impulsem dla tej fali wydaleń, było odkrycie miejsca mordu na ukraińskiej ludności cywilnej, dokonanego w Buczy przez wojska Federacji Rosyjskiej. Polska już wcześniej wydaliła 45 Rosjan.

Od poniedziałku Francja wydaliła ponad 30, a Niemcy 40 Rosjan akredytowanych przy rosyjskich ambasadach. 25 osób wydaliła Hiszpania, 30 - Włochy, a po 10 - Portugalia i Rumunia. Estonia zdecydowała się na wydalenie 14 Rosjan oraz zamknięcie rosyjskiego konsulatu generalnego i biura spraw konsularnych. Konsulaty rosyjskie zamknęły także Łotwa oraz Litwa, która dodatkowo zażądała wyjazdu samego rosyjskiego ambasadora.

Słowenia nie tylko wydaliła 33 Rosjan, ale również wezwała swojego ambasadora w Moskwie na konsultacje. Część osób akredytowanych przy ambasadach Rosji wydaliły z różnych powodów również Belgia, Niderlandy, Irlandia, Szwecja, Czechy, Słowacja i Dania.

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow nazwał działania państw Unii Europejskiej krótkowzrocznymi i komplikującymi wzajemne kontakty, potrzebne do osiągnięcia pokoju. Zapowiedział również adekwatną odpowiedź Moskwy.

