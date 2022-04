Zełenski w ONZ: Przypominam dyplomatom z Rosji, że Ribbentrop i Eichmann nie uniknęli kary

- Wczoraj wróciłem z miasta Bucza, wyzwolonego z rosyjskiej okupacji. Nie ma żadnej zbrodni, której rosyjscy żołnierze by nie popełniali. Zabili całe rodziny, dzieci i kobiety, i próbowali spalić ich ciała - relacjonował we wtorek w trakcie zdalnego przemówienia na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa ONZ prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

Ukraiński przywódca mówił o torturowanych cywilach, zabitych strzałem w tył głowy, zabitych na ulicach i w domach, zgniecionych przez czołgi. - Oni odcinali kończyny, podrzynali gardła, kobiety były gwałcone, zabijane na oczach swoich dzieci. To nie różni się od działań innych terrorystów, jak ISIS. A teraz robi to kraj-członek Rady Bezpieczeństwa - stwierdził Zełenski.

Polityk zarzucił Rosji prowadzenie wojny w taki sposób, by zabić jak najwięcej cywilów. - Wspierają sianie nienawiści na państwowym poziomie i próbują eksportować to do innych państw przez swój system propagandy - dodał.

- Wywołali globalny kryzys żywieniowy, który może doprowadzić do głodu w wielu krajach. Więc gdzie jest to bezpieczeństwo, które ta rada ma zapewniać? (...) Gdzie są gwarancje ONZ? To jasne, że główna instytucja mająca zapewnić pokój nie jest efektywna - powiedział.

Prezydent Ukrainy zaznaczył, że świat zobaczył, co Rosjanie zrobili w Buczy, ale dopiero ujrzy zbrodnie dokonane w innych okupowanych miejscach.

- Ja wiem i wy wiecie, co przedstawiciele Rosji powiedzą w odpowiedzi - mówił Wołodymyr Zełenski i przywołał przykłady zestrzelenia malezyjskiego samolotu w Donbasie, czy zbrodnie w Syrii. - Będą winić każdego, będą mówić, że nagrania są fałszywe. Ale to 2022 rok, mamy zdjęcia satelitarne, zbieramy dowody - dodał i podkreślił, że Kijów zapewnia pełną przejrzystość, dostęp dla dziennikarzy i śledczych.

Zełenski: Wykluczyć Rosję z Rady Bezpieczeństwa ONZ

- Ukraina ma moralne prawo wzywać do reformy światowego porządku bezpieczeństwa. Wzywamy do Radę Bezpieczeństwa do działań. Jeśli nie wiecie, co robić, to możecie zrobić dwie rzeczy: wyrzucić Rosję z Rady Bezpieczeństwa, by nie blokowała decyzji prawem weta. Lub zdecydować o samorozwiązaniu się rady - stwierdził prezydent.

- Czy waszym zdaniem można zlikwidować ONZ? Czy można zlikwidować prawo międzynarodowe? Jeśli tak nie uważacie, to czas, żebyście zaczęli działania. Agresor musi być pociągnięty do odpowiedzialności - powiedział, dodając, że gdyby wcześniej tyrani byli pociągnięci do odpowiedzialności, to może dziś nie byłoby wojny przeciwko Ukrainie. - Ale świat nie chciał widzieć aneksji Krymu, wojny z Gruzją, zajęcia Naddniestrza od Mołdawii - wyliczał.

RPO Ukrainy: Zwłoki dzieci w Irpieniu ze śladami gwałtu

Zełenski wezwał do trybunału na wzór Trybunału Wojskowego w Norymberdze, gdzie sądzono nazistów. - Chciałbym przypomnieć rosyjskim dyplomatom, że Ribbentrop nie uciekł od odpowiedzialności za zbrodnie. Eichmann też nie uniknął kary - wskazał.

Po wystąpieniu Wołodymyra Zełenskiego ambasador USA przy Narodach Zjednoczonych Linda Thomas Grienfield zgłosiła wniosek o wykluczenie Rosji z Rady Praw Człowieka ONZ.

Zbrodnie w podkijowskich miastach Bucza, Irpień i Hostomel wychodzą na jaw od kilku dni, czyli od czasu, gdy wycofali się stamtąd Rosjanie.

