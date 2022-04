Media: Czechy przekazały Ukrainie czołgi. Czeska minister obrony tajemnicza jak Mona Lisa

Zdjęcia wozów bojowych oraz czołgów przewożonych koleją pojawiły się w internecie. Pokazała je też Czeska Telewizja. Chodzi o sprzęt starszego typu, między innymi o niezmodernizowane czołgi T-72 radzieckiej konstrukcji, które były na wyposażeniu aktywnej rezerwy.

Jak wskazuje "The Wall Street Journal", to pierwszy przypadek od początku rosyjskiej inwazji, gdy inne państwo dostarczyło Ukrainie czołgi. Według WSJ Czechy przekazały ukraińskiemu wojsku ponad 12 egzemplarzy T-72, a także artyleryjskie haubice i gąsienicowe bojowe wozy.

"Te dostawy broni zostały sfinansowane przez czeski rząd i prywatnych czeskich darczyńców, którzy włączyli się do wspieranej przez rząd, crowdsourcingowej kampanii zbierania funduszy na uzbrojenie Ukrainy" - dodaje "The Wall Street Journal".

Czeski resort obrony nie ujawnia szczegółów na temat sprzętu przekazywanego Ukrainie.

"Ciekawość rzeczą ludzką i rozumiem tych, którzy chcą dowiedzieć się, co dostarczamy Ukrainie. Przepraszam, więcej nie mogę powiedzieć. Tam szaleje wojna i nie ułatwimy sprawy Z-zabójcom!" - napisała na Twitterze ministra obrony Jana Czernochova.

"Wierzcie mi, wysyłamy ukraińskim przyjaciołom niezbędny sprzęt wojskowy. I będziemy to robić nadal" - dodała.

Stoltenberg: Rosja nie zrezygnowała z ambicji wobec Ukrainy

Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg przekazał na wtorkowej konferencji prasowej, że "ukraińskie siły zbrojne stawiają zaciekły opór, odbijając terytoria z rąk rosyjskich najeźdźców i zmuszając Rosję do zmiany jej planów wojennych".

- Moskwa nie zrezygnowała ze swych ambicji wobec Ukrainy. Dostrzegamy znaczące przemieszczenia żołnierzy w kierunku od Kijowa w celu przegrupowania, dozbrojenia, odbudowania łańcuchów logistycznych i przesunięcia środka ciężkości na wschód. W najbliższych tygodniach spodziewamy się dalszego rosyjskiego natarcia na kierunku wschodnim oraz południowym, który ma doprowadzić do zajęcia całego Donbasu oraz utworzenia mostu do okupowanego Krymu. To kluczowa faza wojny - dodał.

Jens Stoltenberg podkreślił, że sojusznicy są zdeterminowani, by dalej wspierać wojskowo i dozbrajać Ukrainę. Na ten temat mają rozmawiać ministrowie spraw zagranicznych państw NATO-wskich na rozpoczynającym się w środę dwudniowym spotkaniu w Brukseli.

