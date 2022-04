Wojna w Ukrainie. Von der Leyen i Borrell pojadą do Kijowa spotkać się z Zełenskim

"Polacy wykazali się niezwykłą hojnością i solidarnością wobec osób uciekających przed [rosyjską - red.] inwazją na Ukrainę" - zapowiedziała swój przyjazd do Warszawy na wydarzenie #StandUpForUkraine przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. We wtorek rzecznik KE poinformował, że przed wizytą w Warszawie przedstawiciele UE udadzą się bezpośrednio do Kijowa.

Wojna w Ukrainie. "Stand Up for Ukraine"

W wydarzeniu, którego celem jest zebranie pomocy dla mieszkańców Ukrainy oraz uchodźców, weźmie udział prezydent Andrzej Duda. Z jego uczestnikami połączy się również premier Kanady Justin Trudeau. #StandUpForUkraine będzie zamknięciem szeroko zakrojonej kampanii medialnej uruchomionej przez Komisję Europejską i rząd Kanady w partnerstwie z międzynarodową organizacją Global Citizens.

Minister do spraw europejskich Konrad Szymański powiedział, że wizyta w Polsce szefowej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen 9 kwietnia ma związek właśnie z tą akcją humanitarną, w której Polska bierze udział. Tym samym postawił pod znakiem zapytania pojawiające się w mediach doniesienia, że wizyta przewodniczącej von der Leyen ma mieć związek z uruchomieniem dla Polski środków z Krajowego Planu Odbudowy.

Wojna w Ukrainie. Delegacja UE jedzie do Kijowa

Eric Mamer zapowiedział, że zanim przedstawiciele Unii Europejskiej stawią się na wydarzenie w Warszawie, będą chcieli osobiście spotkać się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Nie będzie to pierwsza delegacja, która stawi się w Kijowie. Wcześniej 31 marca do Kijowa udała się szefowa Parlamentu Europejskiego Roberta Metsola, a 15 marca do Kijowa pojechali premier Mateusz Morawiecki, wicepremier Jarosław Kaczyński oraz premierzy Czech i Słowenii.

