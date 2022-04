Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, w wystąpieniu opublikowanym w nocy z poniedziałku na wtorek, odniósł się do odkrycia w Buczy, Irpieniu i Hostomlu ponad 400 ciał ukraińskich cywilów. Podkreślił, że takiego okrucieństwa nie dopuścili się nawet hitlerowscy okupanci. Prezydent zaprosił do wyzwolonych miast dziennikarzy, aby "świat zobaczył, co zrobiła Rosja".

7 Wołodymyr Zełenski w obwodzie kijowskim, 4 kwietnia. fot. president.gov.ua Otwórz galerię Na Gazeta.pl