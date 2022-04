Węgry. Pociąg zderzył się z samochodem. Są ofiary śmiertelne i ranni

Zobacz wideo Kierowca ciężarówki, nie zważając na opuszczające się rogatki, wjechał na przejazd kolejowy

W Mindszent na południu Węgrzech pick-up wjechał pod pociąg. Jak informuje węgierska policja, w wypadku zginęło kilka osób. Są też ranni. Na razie nie podano dokładnej liczby ofiar.

REKLAMA

Putin wysłał telegram gratulacyjny do Orbana. "Rozwój partnerkich więzi"

Węgry. Pociąg zderzył się z ciężarówką. Są ofiary śmiertelne

Pociąg wyjechał z miasta Kiskunfélegyháza w środkowych Węgrzech o godzinie 5:34 rano. Jak podaje index.hu, miało nim podróżować 22 pasażerów, z czego 10 osób zostało rannych, w tym dwie ciężko. Serwis, powołując się na portal delmagyar.hu podaje, że w zdarzeniu miało zginąć siedem osób.

Do zdarzenia doszło w przed godziną 7 rano we wtorek 5 kwietnia. Na przejeździe kolejowym samochód wjechał na tory i zderzył się z pociągiem. Pod wpływem siły uderzenia pociąg wykoleił się i wpadł do rowu. Na miejscu wypadku znajduje się policja i służby ratunkowe, w tym śmigłowiec pogotowia ratunkowego.

Artykuł będzie aktualizowany.