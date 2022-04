Bucza to dopiero wierzchołek góry lodowej. "W Borodziance urządzono polowanie na ludzi"

- Zbrodnie wojenne w Buczy to wierzchołek góry lodowej, sytuacja w Mariupolu jest znacznie gorsza - mówił w poniedziałek minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeba, który w Warszawie spotkał się z szefową brytyjskiej dyplomacji Liz Truss.

- Horror, który widzieliśmy na ulicach Buczy, to tylko wierzchołek góry lodowej wszystkich zbrodni, które zostały popełnione przez armię rosyjską na terytorium Ukrainy. Mogę powiedzieć bez przesady, ale z wielkim smutkiem, że sytuacja w Mariupolu jest znacznie gorsza - stwierdził Kułeba.

Prokurator Generalna Ukrainy, Iryna Wenediktowa, stwierdziła, że wiele czynów popełnionych przez Rosjan można uznać za zbrodnie przeciw ludzkości. W swoim poniedziałkowym wpisie w mediach społecznościowych przekazała, że najtrudniejsza sytuacja panuje w Borodziance, miejscowości położonej na północny zachód od Kijowa.

Wenediktowa powiedziała, że w Buczy, Irpieniu i Hostomlu przeprowadzane są ekspertyzy sądowo-medyczne z udziałem prokuratorów i biegłych z zakresu medycyny sądowej. Jak zaznaczyła, dotychczas wywieziono ponad 400 ciał.

Masakra w Buczy. Zdjęcia satelitarne pokazują masowy grób ofiar Rosjan

Ataków w Mariuopolu dokonywali Czeczeni. "Nie są znani z szacunku do konwencji genewskich"

Dmitri Alperovitch, urodzony w Rosji amerykański dyrektor ds. ezpieczeństwa komputerowego napisał na Twitterze, że sytuacja w innych miastach Ukrainy może być znacznie gorsza niż w Buczy. "Jeśli uważasz, że zdjęcia z Buczy są obrzydliwe, poczekaj na Mariupol. Czeczeni pod przywództwem Ramzana Kadyrowa, którzy przewodzili większości ataków, nie są znani z szacunku do konwencji genewskich. Będzie znacznie gorzej" - pisze.

Relacja z Borodzianki: Rosjanie robili polowanie na ludzi

Najnowsze doniesienia medialne mówią, że cywilnych ofiar w Borodziance może być nawet więcej niż w Buczy. Miasto miało zostać zaminowane przez Rosjan. Szczegóły sytuacji przekazał w rozmowie z TVN24 Arseniusz Milewski, prezes związku Polaków w Borodziance.

- W pierwszych dniach inwazji Rosjanie robili polowanie na ludzi. Jeśli kogoś złapali - od razu strzelali, bez ostrzeżenia. Strzelali do dzieci, kobiet, osób starszych - mówił.

Najnowsze zdjęcia ze zniszczonej miejscowości publikuje AFP.

Prokuratura w Ukrainie pracuje nad udokumentowaniem zbrodni wojennych dokonanych przez Rosjan w okolicy Kijowa. Wesprą ją europejscy śledczy. - Tysiące ludzi zostało zabitych, zakatowanych, kobiety były gwałcone w obecności dzieci - mówił w poniedziałek w Buczy prezydent Wołodymyr Zełenski.

- To są zbrodnie wojenne i zostaną uznane przez świat za ludobójstwo - zapowidział prezydent Ukrainy.

USA i Wielka Brytania reagują na zbrodnie wojenne w Ukrainie

Doradca prezydenta USA do spraw bezpieczeństwa narodowego Jake Sullivan powiedział, że śmierć cywilów w Buczy jest kolejnym dowodem na rosyjskie zbrodnie wojenne na Ukrainie. Sullivan zapowiedział dalsze sankcje wobec Rosji.

Podczas konferencji prasowej w Białym Domu Jake Sullivan powiedział, że obrazy, które docierają z Buczy, są tragiczne i szokujące, ale nie są zaskoczeniem. Sullivan przypomniał, że jeszcze przed inwazją USA ostrzegały, że Rosjanie planują przemoc wobec cywilów. "Już wcześniej oceniliśmy, że Rosjanie popełnili zbrodnie wojenne na Ukrainie, a to, co widzimy w Buczy, stanowi kolejny dowód zbrodni wojennych" - stwierdził Sullivan i zapowiedział, że Stany Zjednoczone zrobią wszystko, by winni zostali ukarani.

Doradca amerykańskiego prezydenta zapowiedział dalsze dostawy uzbrojenia dla Ukrainy oraz kolejne sankcje wobec Rosji. - Można spodziewać się ogłoszenia dalszych sankcji w tym tygodniu. Koordynujemy z naszymi sojusznikami, jakie mają być ich parametry - powiedział.

Prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden nazwał rosyjskiego prezydenta Władimira Putina zbrodniarzem wojennym i zapowiedział proces o zbrodnie wojenne. Z kolei brytyjska minister spraw zagranicznych Liz Truss powiedziała, Rosja musi zostać zawieszona w Radzie Praw Człowieka ONZ. Reakcje są odpowiedzią na zbrodnie dokonane przez Rosjan na cywilach w podkijowskich miejscowościach, szczególnie w Buczy, gdzie znaleziono masowe groby.

Szefowa brytyjskiej dyplomacji napisała na Twitterze, że są mocne dowody tych zbrodni wojennych, więc Rosja nie może pozostać członkiem Rady Praw Człowieka ONZ. "Musi zostać zawieszona" - podkreśliła.