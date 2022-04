Biały Dom: Rosja chce rozmieścić dodatkowe kilkadziesiąt tysięcy żołnierzy we wschodniej Ukrainie

Doradca prezydenta USA do spraw bezpieczeństwa narodowego Jake Sullivan powiedział, że Rosja przygotowuje się do rozmieszczenia dodatkowych kilkudziesięciu tysięcy żołnierzy na wschodzie Ukrainy. Sullivan zapowiedział, że Zachód będzie wspierał Ukrainę, by mogła odeprzeć ataki Rosji.

