"Ukraińskie matki zapisują kontakty rodzinne na ciałach swoich dzieci na wypadek, gdyby zginęły, a dziecko przeżyło. A Europa wciąż dyskutuje o gazie" - napisała na Twitterze Anastasiia Lapatina, dziennikarka "The Kyiv Independent", zamieszczając zdjęcie dziewczynki, która na plecach ma zapisane numery telefonów, imię i nazwisko oraz datę urodzenia.

"Oznaczyłam Virę na wypadek, gdyby coś nam się stało"

Na zdjęciu jest trzyletnia Vira Makoviy. Fotografię zamieściła na w mediach społecznościowych jej matka. "Podpisałam ją bardzo drżącymi rękami. Ale po co to opowiadać? Wiecie już, jak to jest obudzić się przy ogłuszających i potężnych dźwiękach eksplozji, które słychać przez dziesiątki kilometrów" - napisała kobieta. "Oznaczyłam Virę na wypadek, gdyby coś nam się stało i ktoś ją znalazł jako ocalałą" - dodała.

Matka Viry zamieściła również drugie zdjęcie, na którym widać kawałek kartki z wypisanymi danymi dziewczynki i jej bliskich w języku ukraińskim i angielskim. "I nadal nie mogę się zmusić, żeby ten papierek wyjąć z kieszeni kombinezonu. Chociaż teraz jesteśmy tam, gdzie jest bezpiecznie" - podkreśliła kobieta.

Dzieci ofiarami wojny

W wyniku rosyjskiej napaści na Ukrainę zginęło 161 dzieci - poinformowało w poniedziałek biuro Prokuratury Generalnej Ukrainy. Ranne zostały 264 nieletnie osoby. Ofiar wśród dzieci może być znacznie więcej - nie ma jeszcze pełnych danych z miast i regionów, gdzie trwają walki, tych, które są okupowane i które niedawno zostały wyzwolone przez wojska ukraińskie.

Ukraińskie władze zalecają rodzicom ostrożność i niewypuszczanie dzieci samych - w niektórych miastach i miejscowościach rosyjskie wojska zaminowują place zabaw.

Anton Heraszczenko z ukraińskiego MSW udostępnił nagranie, na którym widać przerażone dziecko w czasie alarmu przeciwlotniczego. "'Dzięki' dla Putina za dzieciństwo pod bombami. Oczy małych dzieci w Ukrainie są pełne bólu i strachu! Jesteś odpowiedzialny za łzę każdego dziecka. Zabijemy każdą szumowinę, która przybędzie do naszej ziemi bronią!" - podkreślił.

Europosłowie apelują o nałożenie najostrzejszych sankcji wobec Rosji

Ponad 200 europosłów, w tym także z Polski, podpisało się pod apelem o nałożenie najsurowszych sankcji wobec Rosji po ujawnieniu informacji o masakrze ludności cywilnej w Buczy. List w tej sprawie został wysłany do przewodniczących Rady Europejskiej i Komisji Europejskiej oraz do szefa unijnej dyplomacji.

Całkowite embargo na import z Rosji ropy, gazu i węgla, zamknięcie wszystkich portów dla rosyjskich statków i towarów, odłączenie wszystkich rosyjskich banków od globalnego systemu rozliczeń finansowych SWIFT oraz objęcie sankcjami kolejnych oligarchów i przedstawicieli władz - tego domagają się europosłowie. W poniedziałek podczas sesji plenarnej w Strasburgu o konieczności nałożenia najostrzejszych sankcji mówiła też przewodnicząca Europarlamentu Roberta Metsola. - Musimy uderzyć w finansowanie wojny Putina, by ta nielegalna inwazja była najbardziej kosztownym błędem Kremla - powiedziała szefowa PE.

W liście deputowanych do liderów unijnych instytucji jest także apel o pilne i znaczne dozbrojenie Ukrainy.