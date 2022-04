Więcej na temat wojny w Ukrainie znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl



"The New York Times" opublikował zdjęcia satelitarne, na których widać ciała zamordowanych w Buczy cywilów. To dowód, że do masakry w obwodzie kijowskim doszło, zanim Rosyjscy żołnierze opuścili miasto. Fotografie satelitarne zaprzeczają wypowiedzi Sergieja Ławrowa, który masakrę w Buczy nazwał "Fejkowym atakiem". Rzecznik Kremla, Dimitrij Pieskow tłumaczył natomiast, że "fakty i chronologia wydarzenia w Buczy nie potwierdzają ukraińskiej wersji".





Zdjęcia satelitarne zaprzeczają Rosyjskiej wersji wydarzeń z Buczy

Pomimo doniesień o maskarze dokonanej na ludności cywilnej w Buczy pod Kijowem, rosyjska strona zaprzecza oskarżeniom o dokonane tam zbrodnie wojenne. Minister spraw zagranicznych Rosji stwierdził, że "była to inscenizacja rozpowszechniana w mediach społecznościowych przez kraje zachodnie i Ukrainę". Sugerował, że ciała pojawiły się tam dopiero po opuszczeniu miejscowości przez rosyjskie wojsko. Zdjęcia satelitarne opublikowane przez "The New York Times" jednoznacznie temu zaprzeczają.

Żeby sprawdzić, kiedy ciała pojawiły się w Buczy zespół dziennikarzy śledczych "The New York Times" przeprowadził analizę zdjęć satelitarnych przed i po opuszczeniem miejscowości przez rosyjskie wojsko. Widać na nich ciemne obiekty, przypominające ludzkie ciała. Dziennik podaje, że pojawiły się one na zdjęciach ulicy Jabłońskiej z okresu między 9 a 11 marca. W takich samych pozycjach ciała zostały tam znalezione po odbiciu Buczy przez siły ukraińskie. Analiza zdjęć pozwoliła dziennikarzom określić, że obiekty przypominające ciała znajdowały się tam przez ponad trzy tygodnie. Kolejne nagrania z ulicy Jabłońskiej pokazują pojawienie się nowych ciał. Je także zrobiono przed odbiciem Buczy przez Ukraińców.

Masakra w Buczy. W obwodzie Kijowskim znaleziono około 400 ciał

Po wkroczeniu wojska ukraińskiego do Buczy wyszła na jaw informacja o maskarze, jakiej rosyjska armia dokonała na ludności cywilnej Ukrainy. Do tej pory w obwodzie kijowskim znaleziono około 400 ciał - niektóre z nich miały ręce związane za plecami.

Prokuratura w Ukrainie pracuje nad udokumentowaniem zbrodni wojennych dokonanych przez Rosjan w okolicy Kijowa. Wesprą ją europejscy śledczy. - Tysiące ludzi zostało zabitych, zakatowanych, kobiety były gwałcone w obecności dzieci - mówił w poniedziałek w Buczy prezydent Wołodymyr Zełenski.

- To są zbrodnie wojenne i zostaną uznane przez świat za ludobójstwo - zapowidział prezydent Ukrainy.

