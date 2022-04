Rosjanie zabrali ze sobą do Ukrainy mobilne krematoria. Władze zaatakowanego państwa twierdzą, że miały służyć do spalania ciał cywilów. - To zaplanowane ludobójstowo - napisał na Twitterze doradca szefa Kancelarii Prezydenta Ukrainy Mykoła Podoliak.

