Kaczyński chciałby w Polsce broni jądrowej. Jest komentarz rzecznika Kremla

Więcej na temat wojny w Ukrainie znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl



REKLAMA

Dimitrij Pieskow, komentując słowa Jarosława Kaczyńskiego, podkreślił, że jest "głęboko zaniepokojony" postawą prezesa PiS. - Takie działania mogą doprowadzić do dalszego wzrostu napięcia na kontynencie - zapowiedział rzecznik Kremla. Słowa Pieskowa przytoczyła agencja TASS.

Zobacz wideo To Niemcy opóźniają pomoc Ukrainie? Tusk: Zaczynam się coraz bardziej obawiać, że te wypowiedzi, szczególnie prezesa Kaczyńskiego, narażają Polskę na niepotrzebną izolację

Kreml "głęboko zaniepokojony" słowami Kaczyńskiego

Słowa, które tak zaniepokoiły Pieskowa to fragment wywiadu Jarosława Kaczyńskiego dla "Welt am Sontag". Prezes PiS stwierdził, że "gdyby Amerykanie poprosili nas o przechowanie ich broni jądrowej w Polsce, bylibyśmy na to otwarci".



Zełenski w Buczy: Tysiące ludzi zostało zabitych, zakatowanych

- Znacząco wzmocniłoby to odstraszanie Moskwy. Na ten moment ta kwestia nie pojawia się, ale wkrótce może się to zmienić. Inicjatywa musiałaby wyjść od Amerykanów. Zasadniczo jednak sensowne jest rozszerzenie współużytkowania broni jądrowej na wschodnią flankę - wyjaśnił wicepremier.

Stwierdził też, że "wschodnia flanka musi być w przyszłości znacznie lepiej chroniona niż dotychczas".

- Spójrzmy prawdzie w oczy: żołnierze amerykańskiej potęgi nuklearnej są najsilniejszym czynnikiem powstrzymującym Rosję przed atakiem na kraje NATO i zapewniają nam największe bezpieczeństwo - mówił.

To nie jedyna wypowiedź Kaczyńskiego na temat broni jądrowej. W wywiadzie dla "Gazety Polskiej" przyznał:

- Jako obywatel mogę powiedzieć, iż chciałbym, by Polska miała broń atomową. Jako odpowiedzialny polityk muszę ocenić ten pomysł jako nierealny.

Щоразу, коли ви думатимете, що війна вам не загрожує, згадуйте українську Бучу

***

Pomóż Ukrainie, przyłącz się do zbiórki. Pieniądze wpłacisz na stronie pcpm.org.pl/ukraina.

Najnowsze informacje z Ukrainy po ukraińsku w naszym serwisie ukrayina.pl.