Zełenski w Buczy: To są zbrodnie wojenne i zostaną uznane przez świat za ludobójstwo

- To są zbrodnie wojenne i zostaną uznane przez świat za ludobójstwo - mówił prezydent Wołodymyr Zełenski w Buczy. Prezydent Ukrainy pojawił się w miejscu rosyjskiej masakry w kamizelce kuloodpornej i w otoczeniu wojska. Jego wypowiedź przytacza agencja Reuters.

"Każdy, kto szanuje zasady demokracji, musi pomóc Ukrainie" - apeluje po masakrze w Buczy ukraińska dziennikarka Uliana Vitiuk.

Prezydent Zełenski w Buczy: Tysiące ludzi zostało zabitych, zakatowanych, kobiety były gwałcone

Wołodymyr Zełenski mówił w Buczy o tym, jak ważne, żeby świat usłyszał o masakrze dokonanej na ludności cywilnej w obwodzie Kijowskim.

- Najważniejsze jest to, żeby pokazać światu to, co robili rosyjscy żołnierze, Federacja Rosyjska. (...) Zobaczcie, co z tym miasteczkiem zrobili rosyjscy żołnierze, do ludzi odnoszą się gorzej niż do zwierząt. To jest ludobójstwo, jesteście tutaj, widzicie sami, co tu się odbyło. Tysiące ludzi zostało zabitych, zakatowanych, kobiety były gwałcone w obecności dzieci.





Zełenski zapytany przez reportera, czy w tej sytuacji nadal można rozmawiać o pokoju z Rosją, odpowiedział jednoznacznie.

Zbrodnia w Buczy. Ukraińcy opublikowali listę 1600 rosyjskich żołnierzy

- Tak, ponieważ Ukraina musi uzyskać pokój. Jesteśmy w Europie XXI wieku. Będziemy kontynuować nasze wysiłki dyplomatyczne i wojskowe - zapowiedział. Przyznał też jednak, że Ukrainie trudniej negocjować, od kiedy znana jest skala okrucieństwa Rosjan dokonanego w obwodzie kijowskim.

- Bardzo trudno jest rozmawiać, kiedy widzimy co tutaj zrobili - przyznał Zełenski. - Im dłużej Federacja Rosyjska przeciąga proces negocjacyjny, tym gorzej jest dla nich i dla tej wojny - stwierdził.

Rosja zaprzecza oskarżeniom dotyczącym mordu na ludności cywilnej w Buczy.

- Wiemy o tysiącach zabitych i torturowanych, z odciętymi kończynami, zgwałconych kobietach i zamordowanych dzieciach - zapewniał prezydent Ukrainy.

W tej chwili nad udokumentowaniem masakry w Buczy i zbrodni na ludności cywilnej w miejscowościach pod Kijowem pracuje ukraińska Prokuratura. Śledztwo wesprze także Unia Europejska - zadeklarowała po rozmowie z Zełenskim Ursula von der Leyen.

UE razem z Ukraińcami będzie badać rosyjskie zbrodnie, wyśle śledczych

