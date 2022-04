Ukraińskie kobiety wydobyte z niewoli. "Rosjanie ogolili im głowy na łyso, aby je upokorzyć"

Rosja, na warunkach wymiany, zwróciła Ukrainie ponad 80 jeńców. 15 z nich to kobiety. Rosjanie ogolili im głowy na łyso. Ukraińskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych opublikowało zdjęcie tych kobiet na Instagramie. "Zrobili to, aby je upokorzyć" - czytamy we wpisie MSZ. Internauta komentuje: "Rosja upokorzyła siebie i swoje wojsko".

