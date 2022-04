Merkel podtrzymuje decyzje ws. członkostwa Ukrainy w NATO. To reakcja na słowa Zełenskiego

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski stwierdził w niedzielę, że politycy Zachodu, którzy przed 14 laty potwierdzili odmowę przyjęcia do NATO jego kraju, zrobili to w obawie przed Rosją. - Myśleli, że odmawiając Kijowowi wejścia do Sojuszu Północnoatlantyckiego, usatysfakcjonują Moskwę - wskazał Wołodymyr Zełenski w wieczornym nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych.

W ostatnich dniach społecznością międzynarodową wstrząsnęły doniesienia m.in. z podkijowskiej Buczy, gdzie odnaleziono masowy grób z ciałami ok. 300 osób.

- Zapraszam panią Merkel i pana Sarkozy’ego, aby odwiedzili Buczę i zobaczyli, do czego doprowadziła polityka ustępstw wobec Rosji w ciągu 14 lat. Aby na własne oczy zobaczyli torturowanych Ukraińców i Ukrainki - mówił prezydent Wołodymyr Zełenski.

Rzeczniczka Merkel: Była kanclerz podtrzymuje decyzje

Polityk nawiązał tym samym do szczytu NATO w Bukareszcie w 2008 r. Ukrainie i Gruzji nie zaoferowano wówczas Planu Działań na rzecz Członkostwa w sojuszu ze względu na sprzeciw Niemiec i Francji.

"Emerytowana kanclerz dr Angela Merkel podtrzymuje swoje decyzje w związku ze szczytem NATO w Bukareszcie w 2008 roku" - przekazała w poniedziałek agencji dpa rzeczniczka byłej niemieckiej przywódczyni.

"W związku z okrucieństwami, które stają się widoczne w Buczy i innych miejscach w Ukrainie, wszystkie wysiłki rządu federalnego i społeczności międzynarodowej, by stanąć po stronie Ukrainy i położyć kres barbarzyństwu i wojnie Rosji przeciwko Ukrainie, mają pełną poparcia byłej kanclerz" - dodała przedstawicielka Angeli Merkel.

