Masakra w Buczy jak zbrodnie SS. Ukraińcy opublikowali listę 1600 rosyjskich żołnierzy

Ukraińskie służby wywiadowcze zbierają informacje na temat osób odpowiedzialnych za masakrę cywilów w Buczy - poinformował minister obrony Ukrainy Ołeksij Reznikow. "Każdy z nich otrzyma w swoim czasie to, na co zasłużył" - napisał w mediach społecznościowych.

Zbrodnie w Buczy. Ukraiński wywiad opublikował listę nazwisk żołnierzy

Minister Reznikow przypomniał, że w okolicach Kijowa rosyjscy żołnierze zabili setki ukraińskich cywilów. W samej Buczy - jak napisał na Facebooku - liczba zamordowanych osób jest większa, niż w chorwackim Vukovarze, gdzie w latach 90. wojska serbskie dokonały czystki etnicznej na ludności chorwackiej. "Te morderstwa nie mogą być uznane za element działań wojennych. Trudno je nawet zakwalifikować jako terroryzm lub zbrodnię" - ocenił szef ukraińskiego MON. Porównał działania Rosjan do zbrodni popełnianych przez oddziały SS w czasie drugiej wojny światowej. "To zło nie może pozostać bez kary" - dodał.

W niedzielę wieczorem Ołeksij Arystowicz, doradca Wołodymyra Zełenskiego, opublikował listę jednostek armii Federacji Rosyjskiej oraz Rosgwardii, które - jak podał - popełniały zbrodnie wojenne w Irpieniu, Buczy i Hostomlu. Arystowicz wymienia m.in. 64. Samodzielną Brygadę Strzelców Zmotoryzowanych 35. Armii Wschodniego Okręgu Wojskowego.

Ekspertka: "Możliwe, że odkrycie z Buczy nie będzie jedynym"

Główny Zarząd Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy (GUR) opublikował na stronie listę nazwisk 1600 żołnierzy 64. Samodzielnej Brygady Strzelców Zmotoryzowanych. Oprócz nazwisk GUR podał m.in. daty urodzenia, dane paszportowe i stopnie wojskowe. Na liście jest m.in. czterech pułkowników i 15 podpułkowników.

Zbrodnie w miejscowościach pod Kijowem

Trwa szacowanie skali rosyjskich zbrodni w podkijowskich miejscowościach. Wczoraj prokuratura informowała, że w Buczy, Irpieniu i Hostomlu znaleziono ponad 400 ciał cywilów. Na miejscu pracują służby, które informują o kolejnych ofiarach Rosjan.

- Jedynie w samej Buczy do tej pory znaleziono 340 ciał - powiedział ukraińskim mediom przedstawiciel lokalnych służb pogrzebowych, które włączone są w poszukiwania ciał. Jak ocenił, nie jest to koniec. - Nie nadążamy z pracą. Do jutra mamy do sprawdzenia jeszcze 20 adresów. Znajdujemy wiele pochówków na podwórkach domów, w ogrodach. Ich liczby nie jesteśmy jeszcze w stanie określić - podkreślał.

Zbrodnie wojenne Rosji w Ukrainie. Wstrząsające zdjęcia i relacje

Jak donosi strona ukraińska, Rosjanie dokonywali w okupowanych przez siebie podkijowskich miastach bestialskich zbrodni. Wczoraj prezydent Ukrainy informował o przypadkach gwałtów połączonych z zabójstwami, rozstrzelaniach cywilów, oraz bezczeszczeniu ciał. Na miejscu pracują także ukraińscy prokuratorzy i biegli medycyny sądowej. Ukraina chce włączyć do oceny skali zbrodni również międzynarodowych ekspertów.

W odpowiedzi na oskarżenia Kreml stwierdził, że "zdjęcia cywilów zabitych w ukraińskiej Buczy to prowokacja NATO". Należy pamiętać, że jest to element propagandowej narracji, którą Moskwa zaczęła stosować jeszcze przed atakiem na Ukrainę.