Służby Bezpieczeństwa Ukrainy opublikowały w niedzielę (3 kwietnia) przechwyconą przez wywiad rozmowę telefoniczną jednego z rosyjskich żołnierzy. Mężczyzna opowiadał swojej siostrze o dramatycznej sytuacji jego oddziału. Żalił się, że nikt ich nie docenia, a armii używa się jako mięsa armatniego i nikt nie ceni życia walczących.

REKLAMA

Z relacji żołnierza wynikało, że dowódca jego oddziału, który liczył na gloryfikację, chciał zostać bohaterem, został zwolniony z powodu licznych strat: - Niektórzy ludzie byli rozrzucani jak przynęta - mówił siostrze Rosjanin.

"Rosyjscy okupanci wyjechali do Ukrainy po tytuł 'bohatera Federacji Rosyjskiej', a wrócili bez kończyn i zaszczytów" - skomentowały ukraińskie służby w opublikowanym nagraniu.

Wojna w Ukrainie. Powrót do domu? Jako "ładunek 200" albo "ładunek 300"

To nie pierwsze takie nagranie publikowane przez ukraińskie służby. 31 marca ukraiński wywiad udostępnił rozmowę, w której rosyjski żołnierz skarżył się żonie, że został oszukany i chce wrócić do domu, ale nie może. - Wrócicie do domu albo jako ładunek 200, albo ładunek 300, albo traficie do więzienia od siedmiu do 12 lat - cytował swojego dowódcę. Określenia te (z ros. gruz 200 i gruz 300) to nieoficjalne wojskowe określenia, pochodzące jeszcze z czasów ZSRR; "ładunek 200" oznacza transport martwego żołnierza, natomiast "ładunek 300" żołnierza rannego, niezdolnego do walki.

Zobacz wideo Bombardowania to codzienność mieszkańców jednej z wsi pod Kijowem

Więcej informacji ze świata i kraju znajdziesz na stronie głównej portalu Gazeta.pl.

Brytyjski wywiad: Widzieliśmy rosyjskich żołnierzy bez broni i postawy moralnej

Jak już pisaliśmy, Jeremy Fleming, szef brytyjskiej służby wywiadu GCHQ, podczas niedawnego przemówienia na Australijskim Uniwersytecie Narodowym stwierdził, że Władimir Putin źle oszacował możliwości rosyjskich sił zbrojnych, nie doceniając jednocześnie oporu narodu ukraińskiego i determinacji Zachodu. Podkreślił, że w rosyjskiej armii upadają morale. - Widzieliśmy [brytyjski wywiad - red.] rosyjskich żołnierzy - pozbawionych broni i postawy moralnej - odmawiających wykonywania rozkazów, sabotujących własny sprzęt, a nawet przypadkowo zestrzeliwujących własne samoloty - mówił 31 marca Fleming w Canberze.

UE reaguje na masakrę w Buczy. Będzie zaostrzenie sankcji

Straty Rosjan w Ukrainie

Ukraiński Sztab Generalny w niedzielę 3 kwietnia poinformował o stratach bojowych Rosjan, które ponieśli od początku wojny na terenie Ukrainy. Według ich danych wynoszą: około 18 tysięcy żołnierzy (zabitych, rannych, wziętych do niewoli) i kilkunastu zabitych oficerów z najwyższego dowództwa sił zbrojnych, 631 czołgów, 1776 bojowych pojazdów opancerzonych, 317 systemów artyleryjskich, 100 wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych, 54 systemy obrony przeciwlotniczej, 143 samoloty, 134 śmigłowce, 1236 pojazdów kołowych, siedem jednostek pływających, 76 cystern, 87 bezzałogowców, 24 jednostki „wyposażenia specjalnego" i cztery systemy rakietowych pocisków balistycznych krótkiego zasięgu.

Pomóż Ukrainie, przyłącz się do zbiórki. Pieniądze wpłacisz na stronie pcpm.org.pl/ukraina.

Masakra w Buczy. Zdjęcia satelitarne pokazują masowy grób ofiar Rosjan