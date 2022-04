Wybory na Węgrzech. Wstępne wyniki: Fidesz z większością w parlamencie

Trwa liczenie głosów po niedzielnych wyborach parlamentarnych na Węgrzech. Według stanu na godz. 22.37 (przeliczona ok. połowa głosów) zwyciężyła rządząca koalicja partii Fidesz i Chrześcijańsko-Demokratycznej Partii Ludowej z premierem Viktorem Orbanem, na którą głos oddało blisko 54,7 proc. wyborców. Opozycyjna koalicja uzyskała ok. 33,6 proc. poparcia. Szansę na wejście do parlamentu ma też Ruch Naszej Ojczyzny.

5 Viktor Orban, 1 kwietnia 2022 r. Fot. Petr David Josek / AP Photo Otwórz galerię Na Gazeta.pl