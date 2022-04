Ukraińska prokuratura: Setki ofiar pod Kijowem. Zełenski "zaprasza" do Buczy Merkel i Sarkozy'ego

Prokurator Generalna Iryna Wenediktowa uczestniczy w czynnościach śledczych na przedmieściach Kijowa - w Buczy, Irpieniu i Hostomlu. Jak poinformowała, trwa tam przeprowadzanie ekspertyz sądowo-medycznych z udziałem prokuratorów i biegłych z medycyny sądowej.

Jak zaznaczyła, dotychczas wywieziono 410 ciał, z czego biegli obejrzeli 140. Prokurator dodała, liczby te będą się zwiększać, dlatego wnioskuje do ministerstwa zdrowia o przysłanie specjalistów z innych obwodów.

Iryna Wenediktowa zaznaczyła, że zbierane są też relacje mieszkańców o zbrodniach wojennych, jednak jest to trudne ze względu na traumy psychiczne, które przeżyli cywile. Dodała, że Rosjanie dopuszczają się zbrodni na cywilach również w innych obwodach.

Wołodymyr Zełenski: Do tego doprowadziła polityka ustępstw

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w niedzielnym wieczornym wystąpieniu ocenił, że politycy Zachodu, którzy przed 14 laty potwierdzili odmowę przyjęcia do NATO jego kraju, zrobili to w obawie przed Rosją.

- Myśleli, że odmawiając Kijowowi wejścia do Sojuszu Północnoatlantyckiego, usatysfakcjonują Moskwę - wskazał Zełenski. Jak podkreślił, w ciągu czternastu lat od czasu tej decyzji Ukraina przeżyła rewolucję i osiem lat wojny w Donbasie, a teraz walczy o życie w najstraszniejszej wojnie w Europie od czasu drugiej wojny światowej.

Masakra w Buczy. "Zobaczcie, jakich łajdaków wychowałyście"

- Zapraszam panią Merkel i pana Sarkozy’ego, aby odwiedzili Buczę i zobaczyli, do czego doprowadziła polityka ustępstw wobec Rosji w ciągu 14 lat. Aby na własne oczy zobaczyli torturowanych Ukraińców i Ukrainki - mówił prezydent Ukrainy.

Wołodymyr Zełenski zapowiedział, że ukraińskie władze przekażą szczegółowe raporty o zbrodniach wojennych wszystkim zagranicznym partnerom i zażądają od Zachodu nałożenia na Rosję jeszcze ostrzejszych sankcji. Dodał, że zbrodnie wojenne popełnione przez rosyjskich okupantów na przedmieściach Kijowa będą tematem wtorkowego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ.

Masakra w Buczy. Świat wstrząśnięty zbrodniami wojennymi

Wcześniejsze doniesienia mówią m.in. o masowym grobie w Buczy, w którym znaleziono ok. 300 ciał.

Premier Mateusz Morawiecki napisał w niedzielę w mediach społecznościowych, że zbrodnie, których Rosjanie dopuścili się na blisko 300 mieszkańcach Buczy i w innych miastach wokół Kijowa, trzeba nazwać ludobójstwem i jak ludobójstwo rozliczyć. Dlatego szef polskiego rządu domaga się jak najszybszego zwołania Rady Europejskiej w sprawie zbrodni rosyjskich i nałożenia skutecznych sankcji.

"Wszyscy sprawcy tych zbrodni - zarówno pośredni, jak i bezpośredni - muszą zostać surowo ukarani przez międzynarodowe trybunały. Masakra w Buczy to więcej niż sygnał alarmowy dla Europy i całego świata. To rozdzierający krzyk o sprawiedliwość, o wolność, o prawo do życia. O podstawowe i uniwersalne wartości" - zaznaczył premier.

Mateusz Morawiecki dodał, że Unia Europejska musi skonfiskować majątek Rosji i rosyjskich oligarchów w bankach zachodniej Europy, a także jak najszybciej zerwać wszystkie handlowe stosunki z Rosją.

Wstrząsające opisy okrucieństw Rosjan. Wielokrotny gwałt i egzekucja sześciu mężczyzn

Zbrodnie w Buczy potępiła też Unia Europejska. Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen napisała w mediach społecznościowych, że jest przerażona doniesieniami o tych niewyobrażalnych okrucieństwach. Przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel nazwał je masakrą i zapowiedział kolejne unijne sankcje wobec Rosji.

Z kolei francuski minister spraw zagranicznych Jean-Yves Le Drian powiedział, że takie działania stanowią zbrodnie wojenne i że Francja będzie współpracować z ukraińskimi władzami i Międzynarodowym Trybunałem Karnym w celu ukarania osób za to odpowiedzialnych.

Rzetelnego zbadania rosyjskich zbrodni w Buczy domagają się również m.in. przedstawiciele niemieckiego rządu. Szefowa MSZ Annalena Baerbock stwierdziła, że zdjęcia z podkijowskiej miejscowości powinny wstrząsnąć światem.

Budzące grozę egzekucje ukraińskich cywilów potępił także prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier, mówiąc po raz pierwszy o "zbrodniach wojennych", które wymagają dokładnego zbadania. Kanclerz Olaf Scholz z kolei oznajmił, że państwa grupy G7 nałożą na Rosję kolejne "miażdżące" sankcje.

Szefowa dyplomacji Annalena Baerbock powiedziała, że po ataku na Ukrainę zaczęły się mnożyć przykłady bezwzględnych okrucieństw, a ich inicjatorzy zostaną należycie osądzeni. Wicekanclerz Robert Habeck zażądał zaś jak najszybszego udokumentowania informacji o zbrodniach, jakich dopuścili się rosyjscy okupanci.

