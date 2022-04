Świat wstrząśnięty masakrą w Buczy. Zełenski do rosyjskich matek: Zobaczcie, jakich łajdaków wychowałyście

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w niedzielnym wpisie na Facebooku opublikował zdjęcia ciał leżących na ulicach Buczy, oddalonej o ok. 30 km od Kijowa.

"Bukareszt, Deklaracja Szczytu NATO. 3 kwietnia, 14 lat temu. Była szansa na zapobieżenie temu, by Rosja nie nadeszła. Bucza, obwód kijowski. Obecnie. Rosja nadeszła" - napisał.

"Powinny to zobaczyć matki rosyjskich żołnierzy. Zobaczcie, jakich łajdaków wychowałyście. Mordercy, szabrownicy, rzeźnicy" - wyliczał Zełenski.

W podkijowskich miejscowościach, z których wycofali się Rosjanie, ukraińscy żołnierze znajdują dziesiątki ciał cywilów, a ślady wskazują na masowe egzekucje. Ukraińskie władze informują, że m.in. właśnie w Buczy doszło do celowej masakry ludności cywilnej. Żołnierze odkryli tam zbiorowy grób, w którym pogrzebano około 300 cywilów, część z nich miała ręce związane na plecach. Pojawiają się też doniesienia o ciałach leżących na ulicach.

"Dziennikarze Associated Press widzieli ciała co najmniej dziewięciu osób w cywilnych ubraniach, które wyglądały na zabite z bliskiej odległości. Co najmniej dwie miały ręce związane za plecami. Dziennikarze AP widziały także dwa ciała owinięte w folię, spięte taśmą i wrzucone do rowu" - czytamy w niedzielnej depeszy agencji AP.

Masakra w Buczy. "Ludobójstwo", "Okrucieństwa popełniane przez Rosjan"

Mer Kijowa Witalij Kliczko w rozmowie z niemiecką gazetą "Bild" nazwał wydarzenia z Buczy i przedmieść Kijowa "ludobójstwem". Zaapelował do społeczności międzynarodowej o natychmiastowe zaprzestanie importu rosyjskiego gazu. - To cholerne pieniądze używane do mordowania ludzi - stwierdził.

"Masakra w Buczy dowodzi, że nienawiść Rosjan do Ukraińców wykracza poza wszystko, co Europa widziała od II wojny światowej. Jedyny sposób, aby temu zapobiec: pomóżcie Ukrainie jak najszybciej pozbyć się Rosjan. Partnerzy znają nasze potrzeby. Czołgi, samoloty bojowe, ciężkie systemy obrony powietrznej. Dostarczcie je TERAZ" - napisał w niedzielę na Twitterze szef MSZ Ukrainy Dmytro Kułeba.

Szef Rady Europejskiej Charles Michel stwierdził w twitterowym wpisie, że jest "wstrząśnięty szokującymi zdjęciami okrucieństw popełnianych przez armię rosyjską".

"UE pomaga Ukrainie i organizacjom pozarządowym w zbieraniu dowodów niezbędnych do pozwów w sądach międzynarodowych. Dalsze sankcje i wsparcie UE w drodze. Chwała Ukrainie!" - dodał.

Wstrząsające opisy okrucieństw Rosjan. Wielokrotny gwałt i egzekucja sześciu mężczyzn

Szefowa MSZ Wielkiej Brytanii Liz Truss oceniła w niedzielę, że "masowe ataki na niewinnych cywilów podczas nielegalnej i nieuzasadnionej inwazji Rosji na Ukrainę muszą zostać zbadane jako zbrodnie wojenne".

- Nie spoczniemy, dopóki osoby odpowiedzialne za okrucieństwa, w tym dowódcy wojskowi i członkowie reżimu Putina, nie staną przed wymiarem sprawiedliwości - dodała.

