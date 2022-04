Zełenski o Orbanie: Brakuje mu uczciwości. Być może zgubił ją gdzieś w kontaktach z Moskwą

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w swoim ostatnim przemówieniu zwrócił się do premiera Węgier Viktora Orbana. Według Zełenskiego Orban "wydaje się nie w pełni rozumieć, co się dzieje, nie tylko w Ukrainie, ale w całej Europie".

- Jest praktycznie jedynym w Europie, który otwarcie wspiera Putina - powiedział Wołodymyr Zełenski.

- Cała Europa chce pokoju. Cała Europa nie chce, aby pole bitwy zostało przeniesione z Mariupola do Budapesztu, z Charkowa do Krakowa czy z Czernihowa do Wilna. Cała Europa stara się zatrzymać wojnę, przywrócić pokój. Dlaczego więc Budapeszt jest przeciwny całej Europie, wszystkim cywilizowanym krajom? Po co? - dodał prezydent Ukrainy.

Jak zaznaczył Zełenski, "naród ukraiński popiera naród węgierski", a "naród węgierski wspiera naród ukraiński".

- Równie cenimy pokój, tak samo cenimy wolność. Tak będzie zawsze. Zawsze będziemy żyć w dobrym sąsiedztwie. I jestem przekonany, że nasze mniejszości powinny być pomostami, które jeszcze bardziej nas jednoczą. Politycy przychodzą i odchodzą. A prawda pozostaje - podkreślił ukraiński polityk.

- O tym właśnie mówię - o prawdzie. I zawsze mówię to, co myślę. Kiedy mówię o Węgrzech, mam na myśli Węgry. I nie muszę maskować swoich myśli. Jeśli musimy mówić o Niemczech, mówimy o Niemczech. Jeśli muszę mówić o innym kraju, mówię o innym kraju. Jeśli to wojna, to nazywam ją wojną, a nie "operacją specjalną". Jeśli jest to zagrożenie dla całej Europy, to ja nazywam to zagrożeniem dla całej Europy. Nazywa się to uczciwością, której brakuje panu Orbanowi. Być może zgubił ją gdzieś w kontaktach z Moskwą - podsumował Zełenski.

Pod koniec marca premier Węgier Viktor Orban odrzucił apel Zełenskiego o rozszerzenie sankcji m.in. na rosyjski węgiel, gaz i ropę.

"Rozważyliśmy to, a potem odrzuciliśmy, biorąc pod uwagę, że 85 proc. gazu na Węgrzech pochodzi z Rosji, a ropy ponad 60 proc. Sankcje oznaczałyby, że węgierska gospodarka za chwilę zwolni, a potem się zatrzyma. To jest niedopuszczalne, jest to sprzeczne z interesami Węgrów, a nawet oznaczałoby, że faktycznie zapłacilibyśmy cenę wojny" - komentowała szef węgierskiego rządu.

Z kolei w lutym władze węgierskie nie wyraziły zgody na przepuszczenie przez swoje terytorium transportu z bronią, która miałaby trafić do Ukrainy.

Węgry. Wybory parlamentarne

Na Węgrzech trwają w niedzielę wybory do 199-osobowego parlamentu. Premier Viktor Orban i rządząca koalicja partii Fidesz i Chrześcijańsko-Demokratycznej Partii Ludowej mierzy się z koalicją sześciu partii opozycyjnych i kandydatem na premiera, Peterem Marki-Zayem.

Lokale wyborcze będą otwarte do 19.00. Wyniki spodziewane są przed północą. Frekwencja na godz. 13 wyniosła 40,01 proc.

Do głosowania jest uprawnionych nieco ponad 8 milionów obywateli. Sondaże przewidywały wygraną Fideszu. Wyniki większości badań wskazują na kilkupunktową przewagę partii rządzącej nad opozycją.

