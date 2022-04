Korea Północna. Siostra Kim Dzong Una ostrzega Koreę Południową i nazywa ministra "szumowiną"

Zobacz wideo Korea Północna nadal posiada co najmniej 13 baz nuklearnych

Korea Północna w ostatnim czasie przeprowadziła testy rakietowe. Działania te potępiła między innymi Korea Południowa, a jej minister obrony Suh Wook przestrzegł sąsiedni kraj przed atakami prewencyjnymi. Siostra północnokoreańskiego dyktatora odniosła się do tych słów w niedzielę 3 kwietnia w swoim oświadczeniu.

REKLAMA

Korea Północna. Kim Jo Dzong przestrzega Seul przed atakami prewencyjnymi

- Podobny do szumowiny facet ośmiela się wspominać o ataku prewencyjnym. Korea Południowa może stanąć w obliczu poważnego zagrożenia z powodu lekkomyślnych uwag ze strony ministra obrony - powiedziała Kim Jo Dzong, dodając, że kraj "powinien się zdyscyplinować, jeśli chce zażegnać katastrofę" - cytuje "The Guardian", dodając, że siostra Kim Dzong Una odpowiada m.in. za stosunki z Seulem i Waszyngtonem.

Wcześniej do sprawy odniósł się także sekretarz w Komitecie Centralnym Partii Robotniczej Pak Jong Chon, który powiedział, że jeśli Korea Południowa zdecyduje się na atak prewencyjny, Korea Północna "bezlitośnie skieruje swoje siły wojskowe" w celu zniszczenia głównych celów w Seulu oraz armii kraju, a także ostrzegł, że "każda błędna ocena" może wywołać "niebezpieczny konflikt i regularną wojnę" - cytuje brytyjski dziennik.

Więcej aktualnych wiadomości ze świata znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Korea Północna wystrzeliła rakietę ICBM. Po raz pierwszy od lat. "Nowy typ"

Korea Południowa. Minister obrony: Nasza armia dysponuje dużą liczbą pocisków

W piątek 1 kwietnia minister obrony Korei Południowej podkreślił zdolność kraju do "dokładnego i szybkiego ataku na wszelkie cele w Korei Północnej". - Obecnie nasza armia dysponuje dużą liczbą i różnymi rodzajami pocisków, które znacznie się poprawiły pod względem zasięgu, celności i mocy - powiedział Suh Wook, odnosząc się do zagrożenia rakietowego ze strony Północy, jak cytuje południowokoreańska agencja informacyjna Yonhap. 25 marca Korea Północna, po raz pierwszy od 2017 roku, wystrzeliła międzykontynentalny pocisk batalistyczny (ICBM).

Korea Północna wystrzeliła pocisk międzykontynentalny. Kim Dzong Un straszy USA