Ekspert: Rosja zaplanowała ludobójstwo. Przywieziono 45 tys. worków na zwłoki i mobilne krematoria

Od kilku dni w wyzwolonych podkijowskich miejscowościach, ukraińscy żołnierze znajdują dziesiątki ciał cywilów, a ślady wskazują na masowe egzekucje. Najbardziej wstrząsających odkryć dokonano w podkijowskiej Buczy. Zarówno ukraińska armia, jak i obecni na miejscu zachodni dziennikarze informują, że na ulicach znajduje się wiele spalonych rosyjskich czołgów oraz ciał cywilów.

Ukraińskie ministerstwo obrony pokazało nagranie, na którym wojskowe samochody jadą slalomem, by ominąć leżące na ulicach ciała. Relacje potwierdzają również reporterzy, którzy naliczyli na drogach co najmniej 20 ciał ze związanymi rękami. Burmistrz Buczy twierdzi, że w masowym grobie pochowano 280 osób, zastrzelonych przez rosyjskich żołnierzy. - To są ludzie, którzy mieli po 18-20 lat. Oni mogli jeszcze żyć - tak mówił BBC jeden ze starszych mieszkańców Buczy, który przeżył rosyjskie ataki.

Human Rights Watch z kolei w opublikowanym właśnie raporcie pisze o rosyjskiej egzekucji jednego Ukraińca w Buczy 4 marca oraz o egzekucji sześciu cywilów w rejonie Czernihowa 27 lutego. Według organizacji rosyjscy żołnierze w rejonach Kijowa, Charkowa i Czernihowa nie tylko zabijali mężczyzn, ale także gwałcili miejscowe kobiety.

Ekspert: Rosja szykowała się na ludobójstwo w Ukrainie

Ekspert ds. Europy Wschodniej i były szef kijowskiego biura Fundacji im. Heinricha Bölla Siergiej Sumlenny napisał na Twitterze, że rosyjska armia zaplanowała te masowe egzekucje. Udowadnia, że Rosja kupiła 45 tys. worków na zwłoki i przywiozła na Ukrainę mobilne krematoria.

Zdaniem eksperta jeszcze we wrześniu 2021 r. Rosja przyjęła dokument mówiący o zasadach kopania i utrzymywania masowych grobów w czasie wojny. Napisano tam m.in. o wykopywaniu jednego grobu na każde 1000 ciał w ciągu trzech dni. Do wykopania jednego grobu miało być koniecznych tylko 16 żołnierzy. Do dokumentu dołączono także rysunki techniczne. Rozporządzenie to weszło w życie 1 lutego 2022 r., a więc zaledwie kilka tygodni przed inwazją na Ukrainę.

Ekspert: Skala ludobójstwa niespotykana od II WŚ

W opinii Sumlennego Rosja planowała szybkie zwycięstwo nad ukraińską armią, pełną okupację Ukrainy i ludobójstwo. "Rosyjskie wojsko chciało przeprowadzić masowe egzekucje przywódców ukraińskiego społeczeństwa obywatelskiego, liderów kulturalnych, kapłanów" - pisze ekspert.

Jak zaznacza, skala takiego ludobójstwa jest niespotykana od II wojny światowej.

Sumlenny przypomina również, że 26 lutego, dwa dni po ataku na Ukrainę, rządowa agencja RIA Novosti opublikowała - prawdopodobnie przez przypadek - artykuł o zwycięstwie nad Ukrainą i ostatecznym rozwiązaniu kwestii ukraińskiej.

Rosyjscy żołnierze źli na prezydenta. "Putin to osioł, jest skończony"

Kułeba: Masakra w Buczy została przeprowadzona z premedytacją

Ukraiński minister spraw zagranicznych Dmytro Kułeba napisał, że masakra w Buczy została przez Rosjan przeprowadzona z premedytacją. "Celem Rosjan jest eliminacja jak największej liczby Ukraińców. Musimy ich zatrzymać i wykopać" - napisał na Twitterze szef MSZ.

Do swojego posta Kułeba załączył drastyczne zdjęcia przedstawiające ofiary rosyjskiej agresji.

Dodał, że domaga się od krajów G7 natychmiastowego nałożenia na Rosję nowych, niszczących sankcji. Miałyby one objąć embargo na rosyjski gaz, ropę i węgiel, zamknięcie wszystkich portów dla rosyjskiej żeglugi i towarów oraz wykluczenie wszystkich rosyjskich banków z systemu SWIFT.

