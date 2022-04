Zobacz wideo Siły ukraińskie używają dronów do polowania na rosyjskie kolumny na zachód od Kijowa

Brytyjski dziennik "The Times" poinformował w sobotę 2 kwietnia, że ukraińskie siły zestrzeliły nad Ługańskiem (wschodnia Ukraina) rosyjski helikopter przy pomocy zaawansowanego przenośnego systemu rakietowego z Wielkiej Brytanii. Miało to być jego pierwsze użycie na polu bitwy przez Ukraińców.

REKLAMA

Ukraina. System Starstreak zestrzelił rosyjski helikopter nad Ługańskiem

Minister obrony Wielkiej Brytanii Ben Wallace powiedział pod koniec marca dziennikowi "Daily Mail", że kraj przekazał Ukrainie system Starstreak, a także przeszkolił tamtejsze oddziały w obsłudze sprzętu. Starstreak to zestaw rakietowy, który uwalnia trzy podpociski sterowane w wiązce laserowej - mogą być one wystrzelone z odległości do 7 km. Następnie cel jest rażony energią kinetyczną. Jak czytamy, pociski poruszają się z prędkością ponad trzykrotnie większą niż prędkość dźwięku.

Więcej aktualnych wiadomości dotyczących wojny w Ukrainie znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Rosjanie wycofują się do Białorusi. SBU: Uciekają skradzionymi samochodami

Ukraińcy zestrzelili rosyjski śmigłowiec. System jest "niesamowicie dokładny"

"The Times" powołuje się na źródła w brytyjskim Ministerstwie Obrony, według którego Ukraińcy do zestrzelenia rosyjskiego helikoptera wykorzystali właśnie system Starstreak. W sieci pojawiło się nagranie, na którym możemy zobaczyć, jak wolframowe włócznie pocisku łamią ogon rosyjskiego śmigłowca szturmowego Mi-28N. Branżowe źródło podkreśliło natomiast w rozmowie z dziennikiem, że Starstreak może "zestrzelić wszystko: od MiGa, po śmigłowce bojowe, i jest w tym niesamowicie dokładny".

Wojna w Ukrainie. Rosjanie ostrzelali szpital w Bałakliji

***



Pomóż Ukrainie, przyłącz się do zbiórki. Pieniądze wpłacisz na stronie pcpm.org.pl/ukraina.