Służba Bezpieczeństwa Ukrainy przechwyciła rozmowę jednego z rosyjskich żołnierzy, który stacjonuje w okolicach Kijowa. Rozmowa mężczyzny z żoną została udostępniona w mediach społecznościowych. Z nagrania wynika, że żołnierze wrogiej armii są w złej kondycji psychicznej.

Wojna w Ukrainie. "Pie******y się tu już od miesiąca, a nie możemy zdobyć Ukrainy"

Wspomniany żołnierz mówi swojej rodzinie o ogromnych stratach, jakie ponosi rosyjskie wojsko w starciach z Ukraińcami. Rosjanin stwierdza, że jest zły na Władimira Putina, który obiecał żołnierzom marsz triumfalny. Zamiast tego wciągnął ich w przedłużającą się wojnę, której według niego, mogą nie wygrać.

- Pie******y się tu już od miesiąca, a nie możemy zdobyć Ukrainy. Putin to osioł, jest skończony. Zginęły tu miliony ludzi, miliony ludzi, a on nic nie robi - mówi rosyjski żołnierz w ujawnionym przez SBU nagraniu. Mężczyzna przyznaje żonie, że wielu z walczących na Ukrainie jest "na skraju szaleństwa".

Dowódcy mówią rosyjskim żołnierzom, że opuszczą Ukrainę jako ładunek 200 lub 300

Powodem ma być widok zwłok ich kolegów. Jak mówi dalej, żołnierze codziennie wysyłają do Rosji konwoje ciężarówek z trupami. - Nie chodzi o to, że użalamy się nad sobą. Chłopcy współczują rodzinom tych chłopaków, gdy codziennie widzą ciężarówki Ural z "ładunkiem 200". Codziennie odjeżdża stąd 30 Urali - opowiada dalej.

Ze słów żołnierza wynika, że rosyjscy dowódcy grożą im, że Ukrainę mogą opuścić tylko z "ładunkiem 200" lub "ładunkiem 300" - czyli kolejno jako zabici lub ranni. W innych przypadkach grożą oskarżeniami o zdradę stanu. W przypadku dezercji mogą trafić do więzienia - grozi im od siedmiu do 12 lat pozbawienia wolności.

Mężczyzna dodaje, że dowódcy wydają im rozkazy do walki, a oni nie mają jak tego robić, ponieważ ich uzbrojenie "do niczego się nie nadaje". Żona próbuje go pocieszyć. Mówi mu, że ostatnio w telewizji pokazano szamana, który w 2020 roku przewidział wojnę z Ukrainą. Wówczas stwierdził, że zakończy się ona do 13 kwietnia.

Zdaniem ukraińskich służb opisana przez rosyjskiego żołnierza sytuacja jest tak napięta, że grozi to buntem wśród wojsk. "Wśród rosyjskich okupantów narasta niezadowolenie z rosyjskiego dowództwa. Może szykować się rebelia" - czytamy we wpisie SBU na Twitterze.

