Mieszkańcy rejonu izjumskiego poczęstowali Rosjan ciastkami. Dwóch żołnierzy nie żyje

"Ukraińcy opierają się okupantom wszelkimi dostępnymi sposobami" - przekazał w sobotę w mediach społecznościowych Główny Zarząd Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy.

REKLAMA

Jak poinformowano, mieszkańcu rejonu izjumskiego podali żołnierzom z 3. Dywizji Strzelców Zmotoryzowanych Federacji Rosyjskiej zatrute ciastka. Dwóch Rosjan miało umrzeć, a kolejnych 28 trafić na oddział intensywnej terapii.

Więcej treści znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl >>>

"Około 500 więcej żołnierzy 3. Dywizji Strzelców Zmotoryzowanych Federacji Rosyjskiej przebywa w szpitalach z powodu ciężkiego zatrucia alkoholem niewiadomego pochodzenia" - czytamy w komunikacie.

Zobacz wideo Kto może odsunąć Putina od władzy? "Putin zmonopolizował pochwały, ale zmonopolizował też winę"

Zełenski: Nie handlujemy naszym terytorium

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział w wywiadzie dla amerykańskiej stacji Fox News, że jego kraj nie zaakceptuje żadnego wyniku wojny z Rosją poza zwycięstwem.

- Zwycięstwo prawdy oznacza zwycięstwo Ukrainy i Ukraińców - powiedział Wołodymyr Zełenski. - Pytanie brzmi, kiedy to się skończy. To jest głębokie pytanie. To bolesne pytanie - zaznaczył.

Wołodymyr Zełenski był pytany również o ewentualne ustępstwa w celu zawarcia układu pokojowego, w tym możliwość oddania terytorium ukraińskiego Rosji. - Nie handlujemy naszym terytorium - odpowiedział. Podkreślił, ze kwestia integralności terytorialnej i suwerenności jest poza dyskusją.

Ukraiński prezydent powiedział, że jego kraj szuka gwarancji bezpieczeństwa ze strony innych państw. Powiedział, że na temat takiego traktatu rozmawiał z prezydentem USA Joe Bidenem. Dodał, że Stany Zjednoczone "rozważają tę propozycję".

**

Pomóż Ukrainie, przyłącz się do zbiórki. Pieniądze wpłacisz na stronie pcpm.org.pl/ukraina