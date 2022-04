Media o ciałach cywilów na ulicy w Buczy. Są też doniesienia o masowym grobie

Mer Buczy Anatolij Fedoruk przekazał, że w mieście znaleziono masowy grób, w którym pochowano blisko 300 osób. Bucza w obwodzie kijowskim jest jedną z miejscowości, która została wyzwolona w ostatnich dniach przez ukraińskie wojsko.

Agencja AFP podała z kolei, że tylko na jednej z ulicy w Buczy znaleziono w sobotę ciała co najmniej 20 mężczyzn w cywilnych ubraniach. Zdjęcia zwłok leżących w mieście udostępniła m.in. agencja Associated Press.

Jak przekazano, jedno z ciał miało związane ręce. Na ciele innej z ofiar stwierdzono z dużym prawdopodobieństwem sporą ranę głowy.

Bucza. Media o ciałach cywilów

"Szesnaście z 20 zwłok znalezionych na jednej ulicy w Buczy leżało albo na chodniku, albo na poboczu. Trzy leżały rozciągnięte na środku drogi, a jeden leżał na dziedzińcu domu" - podała agencja AFP.

Ukraińska policja poinformowała, że w rozpoczęła oczyszczanie terytorium miasta, między innymi z ładunków wybuchowych.

"Policja robi wszystko, co możliwe, aby przywrócić ład i porządek na wyzwolonych terytoriach, aby mieszkańcy mogli jak najszybciej wrócić do rodzinnego miasta" - czytamy w komunikacie. Jak dodano, policjantom pomagają mieszkańcy, którzy zdecydowali pozostać w Buczy.

