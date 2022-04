Ukraiński dziennikarz Maksym Łewin znaleziony martwy w pobliżu Kijowa. Śledczy mają wstępne ustalenia

Maksym Łewin (trl. również Max Levin) zaginął w obwodzie kijowskim 13 marca. Rano tego dnia pracował w rejonie wyszogrodzkim na północ od Kijowa. Obszar ten jest obecnie pod okupacją rosyjską. Jak podała ukraińska organizacja pozarządowa The Institute of Mass Information, według wstępnych ustaleń śledczych dziennikarz miał zginąć od "dwóch strzałów ze strony rosyjskiego wojska".

Łewin działania rosyjskie na terenie Ukrainy dokumentował od 2014 roku. Współpracował z Reutersem, BBC, The Associated Press i innymi międzynarodowymi mediami. Pracował również przy projektach z organizacjami takimi jak ONZ, WHO i UNICEF.

W wywiadzie udzielonym portalowi Vice na kilka dni przed zniknięciem opowiadał o swoich doświadczeniach z pracy dziennikarskiej na froncie i zobowiązał się do kontynuowania dokumentowania codziennego życia ukraińskich żołnierzy.

Od początku wojny w Ukrainie giną dziennikarze

We wtorek, 1 marca Jewgienij Sakun, operator pracujący dla stacji Kyiv Live TV zginął podczas ataku Rosjan na kijowską wieżę telewizyjną.

W niedzielę 13 marca amerykański dziennikarz Brent Renaud został zastrzelony w Irpinie koło Kijowa. "Znany na całym świecie 51-letni amerykański korespondent został zastrzelony dzisiaj w Irpieniu. Kolejny dziennikarz jest ranny. Teraz policjanci próbują usunąć ofiarę ze strefy walk. Oczywiście zawód dziennikarza stanowi ryzyko, ale obywatel USA Brent Renaud zapłacił życiem za próbę podkreślenia okrucieństwa i bezwzględności agresora" - napisał w niedzielę na Facebooku szef policji obwodu kijowskiego Andrij Nebytow.

Polowanie na dziennikarzy. Co najmniej pięciu zginęło w Ukrainie, trzech zostało porwanych

W poniedziałek 14 marca dwóch dziennikarzy z kanału telewizyjnego Fox News, operator Pierre Zakrzewski i producentka Ołeksandra Kuwszynowa, zostało ostrzelanych niedaleko Kijowa. W środę 23 marca potwierdzono zaś śmierć dziennikarki Oksany Bauliny, która zginęła, dokumentując rosyjskie zniszczenia w Kijowie dla "Insidera".

