Rosja prowadzi wojnę w Ukrainie z Moskwy. "NYT": Na miejscu brak głównego dowódcy

Zobacz wideo Siły ukraińskie używają dronów do polowania na rosyjskie kolumny na zachód od Kijowa

Według przedstawicieli Stanów Zjednoczonych, na których powołuje się "The New York Times", w Ukrainie nie ma centralnego dowódcy wojennego Rosji. To zdaniem analityków przekłada się na brak synchronizacji, chaos, słabą logistykę i morale wojskowych, a także dużą liczbę zgonów.

REKLAMA

"NYT: Rosja prowadzi działania wojenne przeciwko Ukrainie z Moskwy

"Rosja prowadzi swoją kampanię woskową przeciwko Ukrainie z Moskwy" - pisze "NYT" w piątek 1 kwietnia. Jak czytamy, na miejscu ma brakować dowódcy, który mógłby jednoczyć armię i zarządzać całością operacji. Zdaniem amerykańskich oficjeli, którzy od pięciu tygodni analizują wojnę, "takie podejście może w dużym stopniu wyjaśniać, dlaczego rosyjski wysiłek wojenny napotkał problemy z większym, niż oczekiwano oporem Ukraińców".

Więcej aktualnych wiadomości dotyczących wojny w Ukrainie znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Ukraińcy znaleźli łupy przy spadochroniarzu. Zadzwonili do żony, żeby dać przykład

Wojna w Ukrainie. Przedstawiciele armii USA: Trudno prowadzić kampanię wojskową z odległości 500 mil

Jeden z wysokich rangą amerykańskich urzędników przekazał dziennikowi, że NATO i amerykański wywiad "spędzili tygodnie, czkając na pojawienie się rosyjskiego dowódcy wojennego". Tak się jednak nie stało, co nasuwa wniosek, że osoby podejmujące decyzje znajdują się daleko od pola walki. Przedstawiciele amerykańskiej armii podkreślają, że "trudno prowadzić kampanię wojskową z odległości 500 mil".

Ich zdaniem rosyjscy żołnierze nie są nauczeni wykonywać żadnych działań bez wyraźnych instrukcji przełożonych. "To [...] oznacza, że Moskwa przekazuje instrukcje generałom znajdującym się na miejscu, a ci przekazują je żołnierzom, którym kazano wykonywać rozkazy bez względu na sytuację w terenie" - czytamy.

Rosja. Rośnie poparcie dla Władimira Putina. Jest najwyższe od 5 lat [SONDAŻ]

***



Pomóż Ukrainie, przyłącz się do zbiórki. Pieniądze wpłacisz na stronie pcpm.org.pl/ukraina.