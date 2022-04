Wołodymyr Zełeński odwołał ambasadorów. "Proszę poszukać innej pracy"

Zobacz wideo Jak zmniejszyć zużycie ropy naftowej? Ekspert wyjaśnia

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podpisał w czwartek dekret o odwołaniu ambasador Ukrainy w Maroku Oksany Wasiljewej.

Powodem był "brakiem rezultatów w obronie interesów państwa". Z tego samego powodu odwołano ambasadora Ukrainy w Gruzji Igora Dołgowa - podaje "Ukraińska Prawda".

"Proszę szukać innej pracy"

- Są tacy, którzy współpracują z wszystkimi na rzecz obrony państwa, na rzecz przyszłości Ukrainy - powiedział prezydent i podkreślił, że docenia prace takich dyplomatów.

- Ale są też tacy, którzy po prostu marnują czas i pracują tylko po to, by pozostać na stołku - ocenił. Jedną z takich osób miała być ambasador Ukrainy w Maroku i z tego powodu została odwołana.

Za brak rezultatów Zełenski odwołał też przedstawiciela w Gruzji. Powiedział, że jeśli nie udaje się skłonić ani do wysyłania broni, ani do nałożenia sankcji, ani ograniczeń dla rosyjskiego biznesu, to "proszę poszukać innej pracy".

Prezydent podkreślił, że oczekuje "konkretnych wyników" pracy przedstawicieli w Ameryce Łacińskiej, na Bliskim Wschodzie, w Azji Południowo-Wschodniej i Afryce.

