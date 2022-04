Unijni przywódcy zaapelowali do Chin o pomoc w zakończeniu w na Ukrainie rozpętanej przez Rosję. W piątek po prawie dwuletniej przerwie odbył się unijno-chiński wideoszczyt. Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen wskazała, że jeśli Chiny nie chcą dołączać do sankcji przeciwko Rosji, to przynajmniej powinny "nie przeszkadzać".

3 Fot. Olivier Matthys / AP Photo Otwórz galerię Na Gazeta.pl