Reporterzy BBC pojechali do wyzwolonych wsi pod Kijowem. "Dowody wskazujące na zbrodnie wojenne"

Ukraińscy dziennikarze piszą o masowym wycofywaniu się Rosjan i odbijaniu przez siły ukraińskie miejscowości wokół Kijowa.

Illia Ponomarenko z "The Kyiv Independent" ocenił, że "bitwa o Kijów została wygrana". W pierwszych godzinach i dniach wojny rosyjskie wojsko szybko zajęło obszary na północny wschód i zachód od ukraińskiej stolicy. Według obserwatorów Moskwa liczyła na równie szybkie rozbicie sił ukraińskich i zajęcie Kijowa. Tak się nie stało - choć Rosjanie zbliżyli się do miasta, to ich siły ugrzęzły, niektóre oddziały rozbito. Teraz, po pięciu tygodniach, Ukraińcy zaczęli odbijać kolejne miejscowości, a Rosjanie - wycofywać się w stronę Białorusi.

Wchodząc do wyzwolonych wsi wojsko, a później m.in. dziennikarze widzą to, co zostawili po sobie Rosjanie. Niektórzy mieszkańcy tygodniami ukrywali się przed nimi. Inni - zginęli. Jeremy Bowen był na drodze we wsiach Mira i Myla pod Kijowem i opisał, że zobaczył tam "dowody wskazujące na zbrodnie wojenne".

Rosjanie mieli zabijać i palić ciała

Na drodze między wsiami reporter zobaczył ciała 13 osób. Dwie z nich - jak potwierdzono - to zabici ukraińscy cywile. Kolejnych osób na razie nie zidentyfikowano. Dwie kolejne osoby miały na sobie ukraińskie mundury, ale nie potwierdzono ich tożsamości.

Wszędzie w okolicy widać ślady walk: zniszczone stacje benzynowe, ruiny budynków, restauracji, kratery po wybuchach.

Reporterzy znaleźli m.in. zwłoki ukraińskiej pary, których śmierć nagrali z drona żołnierze wojsk terytorialnych. Na nagraniu było widać, jak nieuzbrojony mężczyzna podnosi ręce do góry. On i jego żona zostali ostrzelani i zabici przez Rosjan. Ich ciała pozostały tam, gdzie zginęli, przez prawie cztery tygodnie: mężczyzny obok pojazdu, kobiety w środku. Samochód i zwłoki zostały spalone. Para próbowała dostać się do Kijowa w konwoju ludzi ewakuujących się przed rosyjską ofensywą. W samochodzie był ich 6-letni syn i matka ich przyjaciół. Oboje zostali pojmani przez Rosjan i w końcu wypuszczeni.

Na nagraniu nie widać, by samochód płonął. Zdaniem BBC może to wskazywać, że ciała i samochód zostały podpalone później przez rosyjskich żołnierzy, by zniszczyć dowody na to, co zdobili.

Kilkaset metrów dalej dziennikarze znaleźli kolejne spalone samochody i zwłoki. Jak opisują, trafili też na inne ślady prób ukrywania zbrodni. Niektóre ciała porzucono bez żadnej ingerencji. Ale inne zebrano w jedno miejsce i otoczono oponami. Ślady ognia wskazują, że próbowano je spalić.

Dalej znaleziono pozycję rosyjskiego czołgu, a przy niej śmieci, resztki gnijącego jedzenia i butelki po alkoholu. Ukraińscy żołnierze znaleźli tam portfel z dokumentami rosyjskiego żołnierza i pieniędzmi z Rosji oraz Białorusi.

W jednej z wyzwolonych wsi był też ukraiński filmowiec Wlad Demczenko. Pokazał nagrania i zdjęcia z domów, które zajmowali rosyjscy żołnierze. "Byłem obrzydzony chodząc wśród opozycji opuszczonych przez Rosjan" - napisał. Jak stwierdził, zostawili po sobie śmieci, puste butelki, fekalia, wymiociny. W jednym z domów zabili świnię, a jej wnętrzności stały w wiadrach w pokoju, w którym spali żołnierze.

