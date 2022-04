Bucza pod Kijowem ciągle pod okupacją. Rosjanie minują nawet zwłoki i udają cywilów

Bucza pod Kijowem pozostaje pod rosyjską okupacją, mieszkańcy nie powinni tam jeszcze wracać - poinformował na Telegramie sekretarz Rady Miejskiej, Taras Szaprawski. Przekazał zweryfikowane informacje od Sił Zbrojnych i ukraińskiej Agencji Wywiadu Obrony o tym, że Rosjanie "wycofali pojazdy opancerzone", a także znaczną część rosyjskiego personelu wojskowego - relacjonuje agencja Interfax.

Bucza pod Kijowem: Rosjanie minują nawet zwłoki i udają cywilów

"W Buczy jednak ciągle pozostaje dużo grup dywersyjnych, a także rosyjscy żołnierze przebrani za cywilów. Ciągle stawiają opór" – dodał i podkreślił, że powrót do Buczy jest obecnie nader niebezpieczny. Radny przewiduje, że taki stan utrzyma się także po pełnym wyzwoleniu miasta, nawet przez miesiąc: według wstępnych informacji zaminowano duże obszary miasta.

Podkreślił, że w Buczy ładunkami zostały obłożone budynki mieszkalne i administracyjne, porzucony sprzęt wojskowy. "Zaminowano nawet leżące na ulicach ciała zmarłych" - przekazał.

Wielka prośba do wszystkich, którzy przebywają w Buczy: nie zbliżajcie się do nieznanych obiektów, nie chodźcie po terenie leśnym, nie zbliżajcie się do porzuconego sprzętu wojskowego, nie dotykajcie ciał zmarłych, które leżą już od jakiegoś czasu. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że zostały zaminowane

– przestrzegł sekretarz Rady Miejskiej Buczy. Dodał też, że ciągle trwają walki o wyzwolenie Buczy. Miasto w 2020 liczyło około 36,3 tys. mieszkańców, w marcu 2022 roku zyskało tytuł "Miasta - bohatera Ukrainy".

Ten honorowy tytuł prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ustanowił 6 marca 2022 roku, by upamiętnić masowe bohaterstwo i wytrwałość obywateli, którzy bronili i bronią swojej miejscowości przed zbrojną agresją rosyjskich wojsk. Poza Buczą wyróżnienie to otrzymały: Wołnowacha, Hostomel, Mariupol, Charków, Chersoń, Czernihów, Irpień, Mikołajów i Ochtyrka.

Ukraiński ekspert do spraw wojskowości Wałentyn Badrak w rozmowie z Polskim Radiem oceniał 24 marca, że Rosjanie chcieli zdobyć Kijów, bo miałoby to dla nich znaczenie symboliczne. Tymczasem okazało się to mało realne, a ostatnie działania ukraińskiego wojska pod Kijowem to prawdziwy sukces.

Ekspert podkreśla, że bardzo groźny dla bezpieczeństwa Kijowa jest kierunek ze strony Żytomierza - czyli właśnie okolice miejscowości Bucza, Irpiń i Hostomel. Tam, jak wyjaśnia, od początku wojny trwały zapiekłe boje.