Złote pierścionki, łańcuszki i pliki banknotów - to znaleźli ukraińscy żołnierze przy zabitym członku armii rosyjskiej. Mężczyzna był spadochroniarzem. Ukraińcy zidentyfikowali go i postanowili wykorzystać jako przykład. Dowiedzieli się, że kilka miesięcy przed atakiem Rosji wziął ślub. Zadzwonili do żony, żeby powiedzieć, że jej mąż nie żyje. Poinformowali też o jego szabrownictwie. Kobieta była zrozpaczona.

Ukraińcy zadzwonili do żony rosyjskiego żołnierza

Żołnierz, którego udało się zidentyfikować Ukraińcom to Denis Cibenko. Zaledwie kilka miesięcy przed wojną się ożenił. Miał 28-lat. Zdjęcia ze ślubu mężczyzny można było znaleźć na Instagramie. Spadochroniarze często wysyłani są przez Rosjan na teren walki jako pierwsi.

Denis Cibenko Instagram / tDenis Cibenko

Ukraińcy zdecydowali się na kontakt z żoną zabitego żołnierza, ze względu na łupy, które przy nim znaleźli. Nie było wątpliwości, że spadochroniarz podczas wojny w Ukrainie rabował lokalną ludność. Cenna biżuteria, którą przy nim znaleźli, to prawdopodobnie własność Ukrainek i Ukraińców, których Rosjanin po prostu okradł, wykorzystując sytuację.

Łupy znalezione przy rosyjskim żołnierzu Screen - Twitter / Stanislav Aseyev

Oto prawdziwe oblicze „drugiej armii świata" - skomentował na Titterze ukraiński dziennikarz Stanislav Aseyev.

Według ukraińskiego wywiadu armia rosyjska od początku wojny straciła już 17 tysięcy żołnierzy. Z kolei źródła amerykańskie podają, że wśród Rosjan rodzi się bunt - żołnierze sabotują działania własnej armii. Tymczasem 1 kwietnia w Rosji rozpoczyna się masowa mobilizacja do wojska.

