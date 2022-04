Co się dzieje ze zdrowiem Władimira Putina? "Często podróżuje z nim onkolog"

Kreml od lat ogranicza dostęp do wiedzy o faktycznym stanie zdrowia Władimira Putina, komunikaty dotyczące tej sfery jego życia są ograniczone do minimum. Choć do informacji publicznej nie trafiają oficjalne wiadomości o prezydenta Rosji, to paradoksalnie dostępna jest lista lekarzy zajmujących się Putinem, a także informacje o tym, gdzie i kiedy wyjeżdżali na służbowe delegacje. Dotarł do nich niezależny portal Projekt i opracował na ich podstawie raport.

Wśród lekarzy Putina znajduje się chirurg onkologiczny

Podczas podróży Putinowi towarzyszy często cała grupa specjalistów w różnych dziedzinach medycyny. "Jednym z niemal stałych towarzyszy rosyjskiego lidera jest pracownik Centralnego Szpitala Klinicznego Jewgienij Seliwanow". Seliwanow tylko do samego Soczi jeździł 35 razy, kiedy przebywał tam Władimir Putin - spędził z prezydentem łącznie 166 dni. Lekarz swój doktorat poświęcił tematowi diagnozowania i chirurgicznego leczenia starszych osób chorujących na nowotwór tarczycy.

Poza onkologiem prezydentowi Rosji często towarzyszą także specjalizujący się w otolaryngologii Aleksiej Szczegłow i Igor Esakow - relacjonuje Projekt. Z ustaleń portalu wynika, że pierwszy z nich w ciągu czterech lat odwiedzał Putina w Soczi 59 razy i łącznie spędził z nim 282 dni.

Autorzy podkreślają, że lekarska drużyna przebywała z prezydentem w czasie oficjalnego pobytu w Soczi, jak i w tych chwilach, kiedy Putin znikał z życia publicznego na dłuższy czas, a w mediach ukazywały się wcześniej przygotowane nagrania z jego różnych spotkań.

Projekt nie podaje żadnej konkretnej diagnozy, nie informuje wprost o tym, żeby Władimir Putin może mieć raka. Niemniej wskazuje, że bardzo prawdopodobne jest, iż prezydent Rosji przeszedł w ostatnich latach przynajmniej dwie operacje w górnych okolicach kręgosłupa i karku. Autorzy przypominają, że jakiś czas temu prezydent miał wyraźne problemy z chodzeniem i utykał podczas jednej z państwowych ceremonii, miał też wypadek na lodowisku, kiedy to zderzył się z hokeistą Pawiełem Burem.

Dziennikarzy zastanawia też trudna do wyjaśnienia decyzja prezydenta o samoizolacji, którą podjął we wrześniu 2021 roku. Od tego czasu Putin porozumiewa się z większością rozmówców online albo z zachowaniem dystansu - słynne stały się już zdjęcia prezydenta siedzącego w sali konferencyjnej przy stole tak dużym, że niemal potrzebna jest lornetka, żeby dojrzeć, kto siedzi z drugiej strony.

Rzecznik prasowy Kremla, Dmitrij Pieskow utrzymuje, że doniesienia Projektu są zupełnie nieprawdziwe, a sam prezydent nie choruje na nowotwór - relacjonuje z kolei Radio Swoboda. Podobnie było jesienią 2020 roku, kiedy brytyjskie media obiegła informacja, że rosyjski przywódca ma cierpieć na chorobę Parkinsona.

Projekt przez długi czas uznawany był przez rosyjskie władze za "niepożądaną organizację" w związku z licznymi śledztwami dotyczącymi osób z najbliższego otoczenia Władimira Putina i publikacją ich wyników.