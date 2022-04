Polski rząd wycofuje się z kolejnych obostrzeń i dąży do traktowania COVID-19 jak grypy. Tymczasem w Chinach wszystko zmierza do kolejnego lockdownu. - To broń ostateczna - podkreśla wirusolog Tomasz Dzieciątkowski. Zapobiec takiemu scenariuszowi mają szczepienia.

