Według ukraińskiego Sztabu Generalnego Rosjanie chcą stworzyć nową grupę wojsk na wschodzie Ukrainy. Ich celem ma być zajęcie części wschodnich obwodów i kilku tamtejszych miast. Rosjanie zwiększają też swoje siły na Białorusi. - Wszyscy mamy jedno zadanie - obronić się, odeprzeć najeźdźców. Wyprzeć ich - mówił do rodaków Wołodymyr Zełenski w nagraniu opublikowanym w nocy z czwartku na piątek.

Wołodymyr Zełenski zwraca się do Ukraińców: Przetrwaliśmy znacznie więcej, niż wróg się spodziewał

- 36 dzień obrony naszego kraju po ośmiu latach wojny w Donbasie się kończy. Trudno w to uwierzyć, ale minął marzec. Czas upływa niezauważalnie. Każdy dzień i każda noc stały się dla nas niemal takie same. To ten sam dzień i ta sama noc - mówił na nagraniu prezydent Ukrainy.

- Cały marzec i pięć dni lutego najeźdźcy próbowali postawić swoją stopę w naszym domu z różnych kierunków - z ziemi, z powietrza, z morza. Jest w nich tyle zła, tyle pragnienia zniszczenia, że nie przypominają ludzi, tylko istoty z innego świata. Potwory, które grabią i palą, atakują i próbują nas zabić. Jakieś piekielne chimery - mówił prezydent Ukrainy.

- Ale kiedy jesteś na swojej ziemi, wszystko ci pomaga. Sama ziemia, rzeki, każda osoba. Każdy, nawet ten, po którym się tego nie spodziewałeś. Przetrwaliśmy znacznie więcej, niż wróg się spodziewał - dodał prezydent Ukrainy.

Rosja i Białoruś przygotowują się do ćwiczeń. Są zdjęcia satelitarne

- Mówili, że to potrwa trzy lub pięć dni. Myśleli, że to wystarczy, aby zawładnąć całym naszym państwem. A już 36. dzień. I stoimy. I będziemy dalej walczyć. Do końca. By na naszej ziemi nie pozostały żadne potwory - kontynuował.

Wojna w Ukrainie. Wołodymyr Zełenski zapowiada ukaranie wszystkich "antybohaterów"

- Ci oficerowie, którzy nie zdecydowali się, gdzie jest ich ojczyzna, którzy naruszają przysięgę wierności narodowi ukraińskiemu i ochrony państwa, wolności i niepodległości, będą niewątpliwie pozbawieni swoich stopni wojskowych - powiedział Zełenski.

Dodał, że nie ma czasu zajmować się wszystkimi zdrajcami. - Ale stopniowo wszyscy będą ukarani - zapewnił. Jak dodał, trudna sytuacja panuje na południu kraju, zwłaszcza w rejonie Donbasu i w Mariupolu, gdzie Rosjanie gromadzą siły, by przypuścić atak.

W Ukrainie zginęło już siedmiu rosyjskich generałów. Dlaczego? Ekspert mówi o "niedowładzie organizacyjnym"

W swoim przemówieniu podziękował również za udział w obronie kraju. - Bez względu na wszystko, wszyscy musimy myśleć o przyszłości. O tym, jaka będzie Ukraina po tej wojnie. Jak będziemy z tobą żyć. Bo to jest wojna o naszą przyszłość. To wojna o nasze życie, w której mamy tylko jeden sposób - wywalczyć pokój dla Ukrainy. Wybory dla bezpieczeństwa Ukrainy. Chwała wszystkim naszym bohaterom! Chwała Ukrainie! - zakończył Zełenski.

