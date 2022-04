Rosja wycofuje się z Czarnobyla. Zełenski o dwóch generałach: Antybohaterowie [PODSUMOWANIE]

Wycofywanie się części rosyjskich oddziałów z obwodu kijowskiego potwierdził doradca szefa ministerstwa spraw wewnętrznych Ukrainy Wadym Denysenko. Jak powiedział, Rosjanie zaczęli opuszczać szereg miejscowości i na pewno opuścili już czarnobylską elektrownię atomową oraz miasto Sławutycz.

REKLAMA

Wojna w Ukrainie. Rosjanie opuszczają Czarnobyl

Rosjanie okupowali teren elektrowni w Czarnobylu od 24 lutego. Według Wadyma Denysenki ewakuacja z Czarnobyla mogła być spowodowana faktem, że część rosyjskich żołnierzy uległa napromieniowaniu. Jak wyjaśnił, Rosjanie kopali okopy w tak zwanym Czerwonym Lesie - jednym z najbardziej skażonych promieniowaniem miejsc, nie tylko w strefie czarnobylskiej, lecz nawet na całym świecie.

Podobne informacje przekazywał również ukraiński państwowy koncern energetyczny Energoatom. Jak donosi "The Guardian", Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej (MAEA) oświadczyła, że nie może potwierdzić tych doniesień i zabiega o niezależną ocenę.

Przed opuszczeniem elektrowni w Czarnobylu Rosjanie splądrowali obiekt. - Kradli rzeczy mniej lub bardziej wartościowe - komputery, ekspresy do kawy, czajniki, widelce, łyżki, talerze, które w hotelu - przekazał szef Państwowej Agencji Ukrainy ds. Zarządzania Strefą Wykluczenia.

Więcej aktualnych informacji na temat wojny w Ukrainie na stronie głównej Gazeta.pl.

Zobacz wideo W jaki sposób skutecznie zablokować rosyjską dezinformację?

Wołodymyr Zełenski ogłasza degradację dwóch generałów. Mówi o zdradzie

W opublikowanym w nocy filmie prezydent Ukrainy ogłosił degradację dwóch generałów służb specjalnych SBU. To były szef departamentu wewnętrznego bezpieczeństwa Andrij Naumow i były szef biura SBU w regionie Chersonia Serhij Kriworuczko. Wołodymyr Zełenski nazwał ich "antybohaterami".

- Ci oficerowie, którzy nie zdecydowali się, gdzie jest ich ojczyzna, którzy naruszają przysięgę wierności narodowi ukraińskiemu i ochrony państwa, wolności i niepodległości, będą niewątpliwie pozbawieni swoich stopni wojskowych - powiedział Zełenski. Dodał, że nie ma czasu zajmować się wszystkimi zdrajcami. - Ale stopniowo wszyscy będą ukarani - zapewnił. Jak dodał, trudna sytuacja panuje na południu kraju, zwłaszcza w rejonie Donbasu i w Mariupolu, gdzie Rosjanie gromadzą siły, by przypuścić atak.

Wojna w Ukrainie. Rosjanie koncentrują siły na wschodzie i południu Ukrainy

Według ukraińskiego Sztabu Generalnego Rosjanie chcą stworzyć nową grupę wojsk na wschodzie Ukrainy. Ich celem ma być zajęcie części wschodnich obwodów i kilku tamtejszych miast. Rosjanie zwiększają też swoje siły na Białorusi.

Jak napisano w komunikacie Sztabu, Rosja chce utworzyć nową grupę wojsk na kierunku słobożańskim. Formacja ma ustanowić kontrolę nad częścią terytoriów obwodów charkowskiego, donieckiego i ługańskiego oraz zablokować Kramatorsk i Słowiańsk. Jednocześnie Rosjanie atakują Popasną w obwodzie ługańskim, próbują przejąć kontrolę nad Iziumem w obwodzie charkowskim i Mariupolem.

Ukraiński Sztab Generalny informuje, że do białoruskiego Homla z Federacji Rosyjskiej przybyły trzy systemy rakiet balistycznych Iskander, które najprawdopodobniej zostaną użyte do zaatakowania Ukrainy.

Brytyjski wywiad: Rosjanie przerzucają do Ukrainy siły z Gruzji

Brytyjski wywiad wojskowy poinformował, że rosyjskie oddziały są przerzucane z terytorium Gruzji w rejon wojny na Ukrainie. Mają one wzmocnić siły biorące udział w inwazji. Według informacji wywiadowczych liczba żołnierzy przenoszonych z Gruzji na Ukrainę waha się pomiędzy 1 200 a 2 000.

Wcześniej ukraiński Sztab Generalny informował tym, że Rosjanie chcą stworzyć nową grupę wojsk na wschodzie Ukrainy. Ich celem ma być zajęcie części wschodnich obwodów i kilku tamtejszych miast. Rosjanie zwiększają też swoje siły na Białorusi.

Mariupol. Ewakuowano część mieszkańców, ale sytuacja wciąż jest trudna

Wicepremier Ukrainy Iryna Wereszczuk przekazała, że korytarzami humanitarnymi udało się ewakuować w czwartek półtora tysiąca osób. Do Zaporoża własnymi samochodami dotarło ponad sześciuset mieszkańców Mariupola, a także ponad ośmiuset mieszkańców miast obwodu zaporoskiego.

Jak dodała Iryna Wereszczuk, do Melitopola przyjechało 12 autobusów z pomocą humanitarną, ale cały ładunek przejęły rosyjskie wojska. "To 14 ton żywności i lekarstw. To cena umów i gwarancji Czerwonego Krzyża, że korytarze będą działać. Negocjujemy, aby autobusy wróciły, a mieszkańcy Melitopola mogli jutro wyjechać do Zaporoża" - wskazała.

Zgodnie ze słowami ukraińskiej wicepremier, ewakuacji z Mariupola wymaga jeszcze około stu tysięcy mieszkańców - kobiet, dzieci, osób starszych i z niepełnosprawnościami. Iryna Wereszczuk dodała, że okupanci deportowali do Federacji Rosyjskiej około 45 tysięcy mieszkańców miasta.

Pomóż Ukrainie, przyłącz się do zbiórki. Pieniądze wpłacisz na stronie pcpm.org.pl/ukraina.

Rozmowy pokojowe Rosja-Ukraina - kolejna tura negocjacji

- Kolejna runda rosyjsko-ukraińskich rozmów pokojowych odbędzie się za pośrednictwem połączenia wideo - poinformował ukraiński negocjator i deputowany Dawyd Arachamija. Rozmowy mają ruszyć w piątek 1 kwietnia.

- W ciągu tygodnia będziemy pracować nad rzeczami, które zależą od uczestników procesu negocjacyjnego. Mamy nadzieję, że dojdzie do spotkania dwóch prezydentów. Jednocześnie nalegamy, aby takie spotkanie nie odbyło się ani w Rosji, ani na Białorusi - zaznaczył David Arahamiya

Przewodnicząca PE w drodze do Kijowa

Przewodnicząca Parlamentu Europejskiego Roberta Metsola napisała, że jest w drodze na Ukrainę. Na Twitterze umieściła swoja zdjęcie na tle ukraińskiego pociągu z podpisem "W drodze do Kijowa".

Metsola będzie pierwszym tak wysokiej rangi oficjalnym urzędnikiem Unii Europejskiej, który odwiedzi Ukrainę w trakcie inwazji sił rosyjskich na ten kraj.

W połowie marca do Kijowa udali się szefowie rządów Polski, Czech i Słowenii - Mateusz Morawiecki, Petr Fiala i Janez Jansa, oraz wicepremier Jarosław Kaczyński. Wizyta była wyrazem solidarności z Ukrainą walczącą z rosyjskim najeźdźcą.