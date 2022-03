Rosja. Rośnie poparcie dla Władimira Putina. Jest najwyższe od 5 lat [SONDAŻ]

Więcej na temat wony w Ukrainie znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl



Najnowszy sondaż wykonany przez Ośrodek Lewady wskazuje, że znakomita większość Rosjan popiera Władimira Putina. Aż 83 proc. badanych deklaruje aprobatę dla poczynań prezydenta Rosji. To skok o 12 punktów procentowych w ciągu miesiąca.

Sondaż. Putin z największym poparciem od lat

Badanie zostało przeprowadzone metodą wywiadu w domu respondenta w ostatnim tygodniu marca. Wynika z niego też, że nie tylko Władimir Putin może liczyć na wysokie poparcie wśród Rosjan. Zaufaniem cieszy się też premier Michaił Miszustin oraz cały rząd.

Poparcie dla Putina 83% (+12 w ciągu miesiąca), dla Miszustina 71% (+11), dla rządu 70% (+15), 69% ankietowanych uważa, że sprawy w kraju idą w dobrą stronę (+17).

Sondaż niezależnego Levady dużo mówi o kondycji rosyjskiego społeczeństwa...

- skomentowała na Twitterze Anna Maria Dyner z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.

Tomasz Bielecki z Gazety Wyborczej zwraca uwagę, że tak wysokiego poparcia Putin nie miał od lat.

Aprobata dla działalności Putina: 69% w styczniu, 71% w lutym i 83% w marcu. Tym samym wróciła do poziomu z końca 2017, czyli sprzed spadku wywołanego reformą emerytalną

- napisał dziennikarz.

Z opublikowanego 30 marca sondażu Lewady dowiadujemy się również, że atak na Ukrainę wpłynął korzystnie na ocenę rządzących wśród Rosjan. Poparcie urosło nie tylko Putinowi - także premier Rosji miesiąc temu miał 11 punktów procentowych poparcia mniej.

Co więcej, mimo sankcji i spadku kursu rubla aż 69 procent ankietowanych zgadza się ze stwierdzeniem, że "sprawy w kraju idą w dobra stronę" - to wzrost o 17 p.p. w stosunku do poprzedniego miesiąca.



Centrum Lewady przeprowadziło badanie w dniach 24-30 marca na reprezentatywnej, ogólnorosyjskiej grupie 1632 pełnoletnich osób. Centrum Lewady to jedna z nielicznych niezależnych organizacji prowadzących badania opinii publicznej w Rosji.

