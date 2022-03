- Wydaje się być osamotniony i istnieją pewne oznaki, że zwolnił lub umieścił w areszcie domowym niektórych ze swoich doradców - powiedział w czwartek Biden cytowany przez Agencję Reutera. Podkreślił jednak, że w tej chwili nie ma na to "twardych dowodów". Prezydent przyznał również, że jest sceptyczny co do wycofania przez Putina wojsk z Ukrainy. - Jestem trochę sceptyczny - to otwarte pytanie, czy rzeczywiście się wycofuje - cytuje Bidena "The Guardian".

Biały Dom: Uważamy, że Putin jest błędnie informowany przez swoich doradców o tym, jak źle radzi sobie rosyjska armia

Z kolei dyrektorka ds. Komunikacji Białego Domu Kate Bedingfield przekazała, że prezydent Rosji "czuł się wprowadzony w błąd przez rosyjskie wojsko, co powodowało ciągłe napięcie między Putinem a jego przywódcami wojskowymi". - Uważamy, że jest błędnie informowany przez swoich doradców o tym, jak źle radzi sobie rosyjska armia i jak rosyjska gospodarka jest sparaliżowana przez sankcje, ponieważ jego starsi doradcy zbyt boją się powiedzieć mu prawdę - oceniła cytowana przez Bloomberg.com Bedingfield.

Joe Biden uruchamia strategiczne rezerwy ropy

Tymczasem Stany Zjednoczone uwalniają kolejną partię strategicznych rezerw ropy naftowej. Prezydent Joe Biden poinformował, że w najbliższych sześciu miesiącach na rynek trafi 180 milionów baryłek tego surowca. Joe Biden chce też zwiększenia wydobycia ropy w USA. Biały Dom poinformował, że po konsultacjach z sojusznikami prezydent USA podjął decyzję o wprowadzaniu na rynek średnio miliona dodatkowych baryłek dziennie przez najbliższe sześć miesięcy. "Skala tej interwencji jest bezprecedensowa. Świat nigdy wcześniej nie uwolnił rezerw ropy naftowej w tempie miliona baryłek dziennie przez tak długi czas" - napisano w komunikacie.

Według Białego Domu Stany Zjednoczone osiągają obecnie rekordowe poziomy wydobycia gazu ziemnego i ropy naftowej. Do końca roku produkcja ropy w USA ma wzrosnąć o milion baryłek dziennie, a w przyszłym o kolejne 700 tysięcy. Joe Biden chce jeszcze większego wzrostu produkcji. Prezydent USA wezwał Kongres do uchwalenia ustawy, która skłoni koncerny energetyczne do zwiększenia wydobycia. Chodzi o złoża, na które rząd federalny wydał już niezbędne pozwolenia, ale firmy energetyczne ich nie wykorzystują. Liczba takich pozwoleń na terenach federalnych wynosi około dziewięć tysięcy.

