Rosjanie opuszczają okolice Kijowa i Czarnobyla, widać porzucony sprzęt. Ale Pentagon studzi emocje

Rosyjscy agresorzy sporządzili "akt przyjęcia i przekazania ochrony elektrowni atomowej w Czarnobylu" i poinformowali o tym ukraiński Energoatom. W ten sposób ostatecznie potwierdzili zamiar opuszczenia obiektu - podaje portal Ukrinform. W dokumencie zaznaczono, że "nie ma żadnych roszczeń ze strony administracji chronionego obiektu wobec oddziałów Gwardii Narodowej Federacji Rosyjskiej". Ukraińskie media informują, że dziś okupanci, którzy zajęli elektrownię i inne obiekty w strefie wykluczenia, zmierzali w kierunku granicy ukraińsko-białoruskiej. Wojska rosyjskie zajęły elektrownię atomową w Czarnobylu pierwszego dnia agresji - 24 lutego. Dopiero 20 marca udało się przeprowadzić częściową rotację personelu dbającego o bezpieczeństwo elektrowni, w której w nocy z 25 na 26 kwietnia 1986 roku doszło do katastrofy.

Pentagon: Rosjanie opuszczają tereny wokół Kijowa

Amerykański Departament Obrony poinformował, że Rosja zmniejszyła liczebność swoich sił wokół Kijowa o niespełna jedną piątą. Rzecznik Pentagonu John Kirby określił ruchy rosyjskich wojsk mianem przemieszczenia, a nie wycofania. Podczas briefingu w Pentagonie John Kirby powiedział, że niespełna 20 procent wojsk, które Rosja zgromadziła w rejonie Kijowa, jest w trakcie przemieszczania, albo powróciło na Białoruś. - Jednak żadne z tych jednostek nie powróciły do swoich garnizonów. Jeśli Rosja rzeczywiście chce doprowadzić do deeskalacji, to powinna wysłać ich do domów - powiedział John Kirby.

Kirby dodał, że także rosyjskie wojska znajdujące się w pobliżu lotniska Hostomel na północ od Kijowa przemieszczają się na północ w kierunku Białorusi. Na lotnisku odbywały ciężkie walk od początku inwazji Rosji na Ukrainę - podaje portal ABC News.

Rzecznik Pentagonu przypuszcza, że Rosja zechce użyć wycofanych spod Kijowa wojsk w innych częściach Ukrainy. Dotąd nie zaobserwowano jednak, by rozpoczęto ich dozbrajanie. Przesunięcia rosyjskich wojsk nie oznaczają też, że Kijów jest całkowicie bezpieczny. - Kijów nadal jest atakowany - dochodzi do bombardowań, ostrzału artyleryjskiego i ataków rakietowych - mówił John Kirby. Rzecznik Pentagonu ocenił, że Władimir Putin nie jest informowany przez swoich dowódców o rzeczywistej sytuacji na froncie w Ukrainie.

Jednocześnie z doniesień strony ukraińskiej wynika, że ukraińskie wojsko wyzwoliło kilka miejscowości w na granicy obwodów chersońskiego i dniepropietrowskiego. Mieszkańcy otrzymają pomoc humanitarną.

Na poniższych zdjęciach widać część zniszczonego sprzętu porzuconego przez Rosjan:

Wadym Denysenko: Faktycznie możemy teraz powiedzieć, że Rosjanie opuszczają czarnobylską strefę

Wycofania się wojsk rosyjskich z Czarnobyla oraz okolic Kijowa potwierdził doradca ministra spraw wewnętrznych Ukrainy Wadym Denysenko. - Naprawdę wycofują (swoje siły) w rejonie Kijowa, ale na razie trudno powiedzieć, że w rejonie Czernihowa ma miejsce poważne wycofanie. Jak dotąd jest to bardziej rotacja lub przegrupowanie, więc nadal patrzymy na region Czernihowa - powiedział w czwartek Wadym Denysenko cytowany przez Agencję Ukrinform.

Co z przesmykiem suwalskim? Szef NATO uspokaja

Dodał, że Rosjanie opuszczają także miasto Sławutycz. - Faktycznie możemy teraz powiedzieć, że Rosjanie rzeczywiście opuszczają czarnobylską strefę. Mamy nadzieję, że przekroczą granicę ukraińską (i pojadą do Rosji-red) - przekazał. Doradca szefa ukraińskiego MSWiA powiedział, że główne walki przenoszą się w stronę Mariupola i wschodnich regionów Ukrainy.

Wojna w Ukrainie. USA "uderzają w machinę wojenną Putina". Nowe sankcje

