Jak informuje Ministerstwo Obrony Ukrainy - obywatele Ukrainy są przymusowo wywożeni z okupowanych terenów do Rosji. Ludność przechodzi przez "obozy filtracyjne", a następie trafia do ubogich gospodarczo terenów rosyjskich. Ukraińcy wysyłani są w szczególności do Sachalina.

