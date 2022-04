- Ma silną żyłkę mesjanistyczną. Uważa, że uosabia to, co w Rosji najlepsze. Postrzega siebie jako zbawcę narodu - o psychologicznym profilu Władimira Putina mówi w rozmowie z Gazeta.pl brytyjski historyk i sowietolog prof. Robert Service. - Myślę, że ma poważne zaburzenia osobowości. Na pewno nie chciałbym zasiąść z nim do wspólnego posiłku i wymieniać się uprzejmościami - dodaje.

